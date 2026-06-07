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Пашинян ответил на угрозы об "украинском сценарии": что сказал премьер Армении

Никол Пашинян прокомментировал заявления об "украинском сценарии" для Армении и дискуссии по ЕС и ЕАЭС.

7 июня 2026, 11:00
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Slava Kot

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявления о возможных "рисках украинского сценария" для страны на фоне дискуссий по внешнеполитическому курсу Еревана. Его комментарии прозвучали 7 июня после голосования на парламентских выборах, официально стартовавших в этот день.

Пашинян ответил на угрозы об "украинском сценарии": что сказал премьер Армении

Никол Пашинян. Фото из открытых источников

В конце мая Александр Лукашенко предостерег Армению от сближения с Западом. Тогда белорусский диктатор призвал армян "осторожно", намекая на возможные последствия "по украинскому сценарию".

"Знаете, это несерьезно", – коротко ответил Пашинян.

Отдельно премьер Армении прокомментировал дискуссии о возможном выборе между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским Союзом. По его словам, у Армении нет формальных оснований для референдума о членстве в ЕС, поскольку у страны нет ни статуса кандидата, ни официальной заявки на вступление.

"Для этого Армения должна официально обратиться к членству или получить статус кандидата. Пока нет ни того, ни другого", — сказал Пашинян и добавил, что "коллеги в ЕАЭС немного тактически неправильно подходят к вопросу и вместо того, чтобы повысить привлекательность ЕАЭС в нашей стране, все делают наоборот. Ведь потом люди будут решать, а не я".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве резко атаковали курс Пашиняна на Европу и заявления, что " Армению ждет украинский сценарий".

Также "Комментарии" писали, что Европейский Союз обвинил Россию в экономическом давлении на Ереван и пообещал Армении финансовую помощь, новые рынки и стратегическое партнерство.



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