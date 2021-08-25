Почему Всемирный банк прекращает предоставление помощи Афганистану

Афганистан больше не сможет получать финансовую помощь от Всемирного банка. Все из-за захвата власти талибами. Хотя и Всемирный банк обеспокоен ситуацией в стране из-за "Талибана", особенно волнительно за права женщин и перспективы развития, но в таких условиях совершать поддержку не может, пишет "Радио Свобода".

Всемирный банк прекращает помощь Афганистану, фото с открытых источников

По словам представителей банка, сейчас пристально наблюдают за ситуацией в стране, а тем временем выплаты решили приостановить.

"Мы приостановили выплаты в ходе наших операций в Афганистане, и внимательно следим и оцениваем ситуацию", — сказал представитель Всемирного банка.

Банк будет продолжать тесно консультироваться с международным сообществом и партнерами по развитию по ситуации. Как сообщает Reuters, банк изучает способы продолжать работать и сохранить "трудно полученные успехи развития".



С 2002 года Всемирный банк в Афганистане насчитывает более двух десятков проектов развития и предоставил стране 5,3 миллиарда долларов, преимущественно в виде грантов.

Как писал портал "Комментарии", в Кабуле осталось около 50 граждан Украины . Украинский самолет захватили неизвестные вооруженные лица. Позже представитель Министерства иностранных дел Олег Николаенко сообщил, что это неправда.

Также портал "Комментарии" информировал, названы условия признания власти в Афганистане : что требуют от "Талибана". Лидеры Большой семерки G7 собрались 24 августа для обсуждения событий в Афганистане, безусловно влияют на весь мир. Об этом говорится в пресс-службе правительства Великобритании. К обсуждению присоединились Генеральные секретари ООН и НАТО. В сообщении говорится, что мировые лидеры обеспокоены ситуацией в Афганистане и призывают обеспечить безопасность афганских и граждан и иностранцев, а также соблюдать международное право.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!