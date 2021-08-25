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Главная Новости Мир Азия Почему Всемирный банк прекращает предоставление помощи Афганистану
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Почему Всемирный банк прекращает предоставление помощи Афганистану

Банк изучает способы продолжать работать и сохранить "трудно полученные успехи развития"

сегодня, 10:20
Автор:

Хмільовська Інна

Афганистан больше не сможет получать финансовую помощь от Всемирного банка. Все из-за захвата власти талибами. Хотя и Всемирный банк обеспокоен ситуацией в стране из-за "Талибана", особенно волнительно за права женщин и перспективы развития, но в таких условиях совершать поддержку не может, пишет "Радио Свобода".

Почему Всемирный банк прекращает предоставление помощи Афганистану

Всемирный банк прекращает помощь Афганистану, фото с открытых источников

По словам представителей банка, сейчас пристально наблюдают за ситуацией в стране, а тем временем выплаты решили приостановить.

"Мы приостановили выплаты в ходе наших операций в Афганистане, и внимательно следим и оцениваем ситуацию", — сказал представитель Всемирного банка.

Банк будет продолжать тесно консультироваться с международным сообществом и партнерами по развитию по ситуации. Как сообщает Reuters, банк изучает способы продолжать работать и сохранить "трудно полученные успехи развития".

С 2002 года Всемирный банк в Афганистане насчитывает более двух десятков проектов развития и предоставил стране 5,3 миллиарда долларов, преимущественно в виде грантов.

Как писал портал "Комментарии", в Кабуле осталось около 50 граждан Украины. Украинский самолет захватили неизвестные вооруженные лица. Позже представитель Министерства иностранных дел Олег Николаенко сообщил, что это неправда.

Также портал "Комментарии" информировал, названы условия признания власти в Афганистане: что требуют от "Талибана". Лидеры Большой семерки G7 собрались 24 августа для обсуждения событий в Афганистане, безусловно влияют на весь мир. Об этом говорится в пресс-службе правительства Великобритании. К обсуждению присоединились Генеральные секретари ООН и НАТО. В сообщении говорится, что мировые лидеры обеспокоены ситуацией в Афганистане и призывают обеспечить безопасность афганских и граждан и иностранцев, а также соблюдать международное право.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-svitovyi-bank-dopomoga-pryzupynennia-afganistan/31426999.html
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