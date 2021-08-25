Почему Всемирный банк прекращает предоставление помощи Афганистану

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Хмільовська Інна
Афганистан больше не сможет получать финансовую помощь от Всемирного банка. Все из-за захвата власти талибами. Хотя и Всемирный банк обеспокоен ситуацией в стране из-за "Талибана", особенно волнительно за права женщин и перспективы развития, но в таких условиях совершать поддержку не может, пишет "Радио Свобода".
Всемирный банк прекращает помощь Афганистану, фото с открытых источников
По словам представителей банка, сейчас пристально наблюдают за ситуацией в стране, а тем временем выплаты решили приостановить.
Банк будет продолжать тесно консультироваться с международным сообществом и партнерами по развитию по ситуации. Как сообщает Reuters, банк изучает способы продолжать работать и сохранить "трудно полученные успехи развития".
С 2002 года Всемирный банк в Афганистане насчитывает более двух десятков проектов развития и предоставил стране 5,3 миллиарда долларов, преимущественно в виде грантов.
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