logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Почему жители городов в Северной Корее ставят палатки в собственных квартирах
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему жители городов в Северной Корее ставят палатки в собственных квартирах

В Пхеньяне жители "современных" домов страдают от холода из-за перебоев с отоплением.

8 марта 2026, 18:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Ситуация в Северной Корее этой зимой в очередной раз обнажила системные проблемы с инфраструктурой в КНДР. Даже в столице страны Пхеньяне жители так называемых "модернизированных" многоэтажек вынуждены искать нестандартные способы обогрева из-за перебоев с теплоснабжением.

Почему жители городов в Северной Корее ставят палатки в собственных квартирах

Пхеньян. Фото из открытых источников

Как сообщает ресурс DailyNK, специализирующийся на новостях из Северной Кореи, отопление в столичных квартирах КНДР работает всего 5-6 часов в сутки, а во время важных политических событий тепло подается выборочно.

Несмотря на внешний вид зданий, внутри них холод. Электрообогреватели не спасают из-за регулярных отключений света, а проблемы с газоснабжением лишь усугубляют ситуацию.

"Внешне здание может выглядеть модернизированным, но на самом деле многим жителям Пхеньяна приходится терпеть холод в своих домах зимой из-за нестабильной системы отопления... Даже если вы живете в Пхеньяне, которому все завидуют, вы можете позавидовать домам с дымоходами в сельской местности", — сообщает анонимный источник портала DailyNK.

В результате люди утепляют окна и балконы, разбивают туристические палатки прямо в комнатах многоэтажек, греются под несколькими одеялами и наполняют пластиковые бутылки горячей водой, используя их как импровизированные грелки.

Источники издания отмечают, что все большее количество жителей Пхеньяна открыто сомневаются в эффективности масштабных строительных проектов власти. Внешняя модернизация, по их словам, не гарантирует базовых условий для жизни, в частности, стабильного тепла в домах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын устроил 13-летней дочери фотосессию со снайперской винтовкой.

Также "Комментарии" писали, что Россия отправила породистых лошадей в КНДР. Это плата за помощь в войне против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости