Почему жители городов в Северной Корее ставят палатки в собственных квартирах

Ситуация в Северной Корее этой зимой в очередной раз обнажила системные проблемы с инфраструктурой в КНДР. Даже в столице страны Пхеньяне жители так называемых "модернизированных" многоэтажек вынуждены искать нестандартные способы обогрева из-за перебоев с теплоснабжением.

Пхеньян. Фото из открытых источников

Как сообщает ресурс DailyNK, специализирующийся на новостях из Северной Кореи, отопление в столичных квартирах КНДР работает всего 5-6 часов в сутки, а во время важных политических событий тепло подается выборочно.

Несмотря на внешний вид зданий, внутри них холод. Электрообогреватели не спасают из-за регулярных отключений света, а проблемы с газоснабжением лишь усугубляют ситуацию.

"Внешне здание может выглядеть модернизированным, но на самом деле многим жителям Пхеньяна приходится терпеть холод в своих домах зимой из-за нестабильной системы отопления... Даже если вы живете в Пхеньяне, которому все завидуют, вы можете позавидовать домам с дымоходами в сельской местности", — сообщает анонимный источник портала DailyNK.

В результате люди утепляют окна и балконы, разбивают туристические палатки прямо в комнатах многоэтажек, греются под несколькими одеялами и наполняют пластиковые бутылки горячей водой, используя их как импровизированные грелки.

Источники издания отмечают, что все большее количество жителей Пхеньяна открыто сомневаются в эффективности масштабных строительных проектов власти. Внешняя модернизация, по их словам, не гарантирует базовых условий для жизни, в частности, стабильного тепла в домах.

