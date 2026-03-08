logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Азія Чому мешканці міст у Північній Кореї ставлять намети у власних квартирах
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому мешканці міст у Північній Кореї ставлять намети у власних квартирах

У Пхеньяні мешканці "сучасних" будинків потерпають від холоду через перебої з опаленням.

8 березня 2026, 18:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Ситуація в Північна Корея цієї зими вкотре оголила системні проблеми з інфраструктурою в КНДР. Навіть у столиці країни Пхеньяні мешканці так званих "модернізованих" багатоповерхівок змушені шукати нестандартні способи обігріву через перебої з теплопостачанням.

Чому мешканці міст у Північній Кореї ставлять намети у власних квартирах

Пхеньян. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє ресурс DailyNK, який спеціалізується на новинах з Північної Кореї, опалення у столичних квартирах КНДР працює лише 5-6 годин на добу, а під час важливих політичних подій тепло подається вибірково.

Попри зовні сучасний вигляд будівель, всередині них холод. Електрообігрівачі не рятують через регулярні відключення світла, а проблеми з газопостачанням лише погіршують ситуацію.

"Ззовні будівля може виглядати модернізованою, але насправді багатьом мешканцям Пхеньяна доводиться терпіти холод у своїх домівках взимку через нестабільну систему опалення... Навіть якщо ви живете в Пхеньяні, якому всі заздрять, ви можете позаздрити будинкам з димарями в сільській місцевості", — повідомляє анонімне джерело порталу DailyNK.

У результаті люди утеплюють вікна й балкони, розбивають туристичні намети просто в кімнатах багатоповерхівок, гріються під кількома ковдрами та наповнюють пластикові пляшки гарячою водою, використовуючи їх як імпровізовані грілки.

Джерела видання зазначають, що дедалі більше жителів Пхеньяна відкрито сумніваються в ефективності масштабних будівельних проєктів влади. Зовнішня модернізація, за їхніми словами, не гарантує базових умов для життя, зокрема стабільного тепла в оселях.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кім Чен Ин влаштував 13-річній доньці фотосесію зі снайперською гвинтівкою.

Також "Коментарі" писали, що Росія відправила породистих коней в КНДР. Це плата за допомогу у війні проти України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини