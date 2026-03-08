Чому мешканці міст у Північній Кореї ставлять намети у власних квартирах

Ситуація в Північна Корея цієї зими вкотре оголила системні проблеми з інфраструктурою в КНДР. Навіть у столиці країни Пхеньяні мешканці так званих "модернізованих" багатоповерхівок змушені шукати нестандартні способи обігріву через перебої з теплопостачанням.

Пхеньян. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє ресурс DailyNK, який спеціалізується на новинах з Північної Кореї, опалення у столичних квартирах КНДР працює лише 5-6 годин на добу, а під час важливих політичних подій тепло подається вибірково.

Попри зовні сучасний вигляд будівель, всередині них холод. Електрообігрівачі не рятують через регулярні відключення світла, а проблеми з газопостачанням лише погіршують ситуацію.

"Ззовні будівля може виглядати модернізованою, але насправді багатьом мешканцям Пхеньяна доводиться терпіти холод у своїх домівках взимку через нестабільну систему опалення... Навіть якщо ви живете в Пхеньяні, якому всі заздрять, ви можете позаздрити будинкам з димарями в сільській місцевості", — повідомляє анонімне джерело порталу DailyNK.

У результаті люди утеплюють вікна й балкони, розбивають туристичні намети просто в кімнатах багатоповерхівок, гріються під кількома ковдрами та наповнюють пластикові пляшки гарячою водою, використовуючи їх як імпровізовані грілки.

Джерела видання зазначають, що дедалі більше жителів Пхеньяна відкрито сумніваються в ефективності масштабних будівельних проєктів влади. Зовнішня модернізація, за їхніми словами, не гарантує базових умов для життя, зокрема стабільного тепла в оселях.

