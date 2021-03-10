logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.03.2021

BTC/USD

54961.14

ETH/USD

1812.66

LTC/USD

198.06

НБУ 10.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия Последствия пандемии: дайверы ужаснулись состоянием рифа на Филиппинах (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Последствия пандемии: дайверы ужаснулись состоянием рифа на Филиппинах (ВИДЕО)

Загрязнение угрожает морским обитателям

сегодня, 14:03
Автор:

Таисия Ерохина

Последствия пандемии коронавируса для экологии уже дают о себе знать. Так, дайверы обнаружили на Филиппинах риф, буквально усеянный одноразовыми масками для лица. Об этом сообщает ВВС.

Последствия пандемии: дайверы ужаснулись состоянием рифа на Филиппинах (ВИДЕО)

Фото из открытых источников

Как можно увидеть в видеоролике, средства индивидуальной защиты (СИЗ) вымываются на коралловых рифах недалеко от столицы Филиппин Манилы. По оценке Азиатского банка развития, во время пика вспышки Covid-19 в городе могло образовываться до 280 тонн дополнительных медицинских отходов ежедневно.

Экологические группы предупреждают, что пластик внутри масок разрушается. Более того, его употребляют морские животные. Поэтому экологические активисты призывают правительство Филиппин обратить внимание на вопрос обращения с медицинскими отходами, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение морей.

Стоит отметить, что помимо "ковидных" отходов – медицинских масок – в воде рифа на Филиппинах немало и другого пластикового мусора, который не только загрязняет водные ресурсы, а и опасен для жизни и здоровья морских обитателей.

Напомним, Большой Барьерный риф лишился уже 50% кораллов с 1995 года, по данным исследователей. Главная причина гибели кораллов – потепления морей, вызванное изменением климата. Кроме того, утрата некоторых коралловых структур ведет к уничтожению мест обитания рыб.

Как сообщалось ранее, в конце февраля огромный айсберг площадью 1290 квадратных километров отделился от шельфового ледника Бранта в Антарктиде. И вот удалось сделать фото огромной трещины крупным планом. Ширина пропасти составляет около 2 километров.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/av/world-asia-56322369
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ