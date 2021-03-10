Последствия пандемии: дайверы ужаснулись состоянием рифа на Филиппинах (ВИДЕО)

Последствия пандемии коронавируса для экологии уже дают о себе знать. Так, дайверы обнаружили на Филиппинах риф, буквально усеянный одноразовыми масками для лица. Об этом сообщает ВВС.

Фото из открытых источников

Как можно увидеть в видеоролике, средства индивидуальной защиты (СИЗ) вымываются на коралловых рифах недалеко от столицы Филиппин Манилы. По оценке Азиатского банка развития, во время пика вспышки Covid-19 в городе могло образовываться до 280 тонн дополнительных медицинских отходов ежедневно.

Экологические группы предупреждают, что пластик внутри масок разрушается. Более того, его употребляют морские животные. Поэтому экологические активисты призывают правительство Филиппин обратить внимание на вопрос обращения с медицинскими отходами, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение морей.

Стоит отметить, что помимо "ковидных" отходов – медицинских масок – в воде рифа на Филиппинах немало и другого пластикового мусора, который не только загрязняет водные ресурсы, а и опасен для жизни и здоровья морских обитателей.

Напомним, Большой Барьерный риф лишился уже 50% кораллов с 1995 года, по данным исследователей. Главная причина гибели кораллов – потепления морей, вызванное изменением климата. Кроме того, утрата некоторых коралловых структур ведет к уничтожению мест обитания рыб.

Как сообщалось ранее, в конце февраля огромный айсберг площадью 1290 квадратных километров отделился от шельфового ледника Бранта в Антарктиде. И вот удалось сделать фото огромной трещины крупным планом. Ширина пропасти составляет около 2 километров.

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