Премьер-министр Армении отреагировал на военные действия Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не будет участвовать в военных действиях, предпринятых армией Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото из открытых источников

Лидер Армении Никол Пашинян отреагировал на объявление Азербайджаном 19 сентября "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе.

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"Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе. Сейчас мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий", — сказал Никол Пашинян.

Напомним, что Азербайджан утверждает об армянских силах атаковавших артиллерийским огнем позиции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. Как следствие, Министерство обороны Азербайджана объявило о начале боевых действий. Азербайджан утверждает, что использует высокоточное вооружение для поражения военных целей, однако в сети публикуют фото попаданий по гражданским домам вблизи города Степанакерт.

В Минобороны Армении назвали такие заявления дезинформацией и заявили, что не имеют военных формирований в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился в Совет безопасности ООН и к российским миротворцам, чтобы остановить конфликтную ситуацию.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв Армении использовать российских миротворцев, чтобы остановить военные действия Азербайджана. По ее словам, Армения сама официально признает, что Нагорный Карабах — это территория Азербайджана.

Также "Комментарии" писали, что Армения объявила о военных учениях с США на своей территории. На подобные действия отреагировали в Москве.