Премьер-министр Бангладеш убегает из страны: толпа митингующих штурмует ее резиденцию

Премьер Бангладеш Шейх Хасина Вазед подала в отставку и покинула страну спасаясь военным вертолетом после антиправительственных демонстраций, в результате которых погибли несколько сотен человек, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.



Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Фото из открытых источников

На фоне бурных протестов и штурма резиденции лидера Бангладеша, она покинула столицу страны Дакку, сообщили местные СМИ.

"Она и ее сестра покинули Ханабхабан и переместились в более безопасное место. Она хотела записать выступление. Но ей не удалось это сделать", - сообщил источник AFP.

Тысячи протестующих ворвались во дворец премьер-министра Бангладеш Шейх Хасина после того, как лидер страны сбежала из своей резиденции. На кадрах, распространивших местное телевидение, видно, как толпа протестующих заходит в резиденцию Шейх Хасины.

Ситуация в Бангладеш очень напряженная. Начавшиеся с требования отменить противоречивую систему квот на распределение правительственных должностей протесты переросли в масштабную кампанию за отстранение премьера от власти.

Антиправительственные протесты в Бангладеш начались с июля и за это время в них было зафиксировано не менее 300 смертей. Только в воскресенье погибли 94 человека, в том числе 13 полицейских. Из-за сложной ситуации в стране ввели комендантский час, заблокировали и ограничили доступ к социальным сетям, в частности, таким как Facebook, Instagram и WhatsApp. Премьер-министр Шейх Хасина назвала протестующих "террористами", которые стремятся дестабилизировать страну. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли около 400 тыс. протестующих.

Шейх Хасина Вазед — бангладеская политическая деятельница, премьер-министр Бангладеш в 1996-2001, и с 2009 года, побеждая на выборах 2008, 2014, 2018 и 2024 годов.

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