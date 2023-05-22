Конец войне: президент Азербайджана отреагировал на мирное предложение Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции заявил, что его страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Президент Азербайджана отреагировал на запрос Пашиняна. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на азербайджанское государственное информационное агентство Azertag.



Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Фото из открытых источников

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22 мая Никол Пашинян согласился с тем, что Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии, что армянское население на этой территории получит гарантии безопасности.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отреагировал на заявления Пашиняна и сообщил, что предстоящие переговоры между двумя лидерами могут принести долгосрочный мир в кавказский регион.

Алиев указал, что, несмотря на 30-летний период оккупации, выселение около миллиона азербайджанцев, уничтожение инфраструктуры и памятников, Азербайджан принимает подписание будущего мирного соглашения как неизбежный процесс и будет прилагать конструктивные усилия для этого.

В свое заявление премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что его страна может покинуть ОДКБ. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это "российское НАТО", однако армянский лидер критикует позицию организации, ведь после нападения Азербайджана Россия отказалась защищать его страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "российское НАТО" на грани развала: Путин разочаровывает своих союзников.

Также "Комментарии" писали, что Турция заявила о провокации и закрыла небо для самолетов из Армении. Причиной такого решения явилось открытие памятника в Армении.