Президент Казахстана иронически отреагировал на просьбу Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил лидеру Казахстана присоединиться к Союзному государству и получить ядерное оружие. Президент Казахстана Касим Токаев отреагировал на эти заявления, расценив их как шутку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Азаттик".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко предложил всем желающим присоединиться к Союзному государству, состоящему из России и Беларуси и таким получить от РФ ядерное оружие. Токаев считает, что существуют другие союзы, где идет сотрудничество с Россией, а также добавил, что ядерное оружие его стране не нужно.

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"Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что нужды в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно", — заявил лидер Казахстана Касим Токаев.

Напомним, что на прошлой неделе Россия и Беларусь подписали соглашение о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории. По словам Лукашенко, ядерные боеприпасы уже начали завозить из РФ в Беларусь. Несмотря на размещение ядерного вооружения в Беларуси, контроль над ним будет оставаться за Кремлем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что социологическая служба общественного мнения Demoscope провела опрос в Казахстане и узнала настроения казахов по поводу войны. Среди вопросов поставленных вопросов, также удалось выяснить, кого казахи поддерживают больше, Украину или Россию.

Также "Комментарии" писали. что бывшего руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая представители Казахстана не согласовали послом Украины в их стране.