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Путин выступил на саммите ШОС: призвал к присоединению еще одной страны к организации

Шанхайская организация сотрудничества скоро получит нового члена.

сегодня, 12:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин отдаленно принял участие в саммите ШОС, где высказался по поводу нового члена организации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Путин выступил на саммите ШОС: призвал к присоединению еще одной страны к организации

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В настоящее время членами ШОС являются Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, а статус наблюдателей имеют Беларусь, Монголия и Иран. Путин во время выступления предложил реформу региональной антитеррористической структуры ШОС и призвал к быстрому вступлению Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ранее СМИ сообщали, что к ШОС на этом саммите должен официально присоединиться Иран, выступающий союзником России в войне в Украине.


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Также российский диктатор упомянул о восстании Евгения Пригожина, организовавшего поход вагнеровцев на Москву. Путин заявил, что такие действия продемонстрировали "сплоченность" русского народа. Кроме того, российский лидер поблагодарил страны ШОС.

"Хочу поблагодарить коллег из стран ШОС, которые выразили поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан", — говорит Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после восстания Пригожина Путин пытался укрепить свои позиции, разговаривая с мировыми лидерами. Среди политиков были представители Шанхайской организации сотрудничества.

Также "Комментарии" писали, что у военного руководства России забирает тяжелую технику у вагнеровцев и закрывает уголовное дело. Таким образом, Кремль выполнил часть условий по прекращению бунта Пригожина, однако по словам британского генерала Путин не может сейчас уволить Шойгу.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jul/04/russia-ukraine-war-live-nato-expected-to-extend-stoltenberg-term-drones-reportedly-intercepted-in-moscow-region
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