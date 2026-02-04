Россия отправила породистых лошадей в КНДР: это плата за помощь в войне против Украины

Россия передала Северной Корее более 100 породистых лошадей, используемых во время военных парадов в Пхеньяне и в кавалерийском подразделении, связанном с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Главным поставщиком лошадей из РФ в Северную Корею стал Татарстан.

Ким Чен Ын верхом на коне. Фото: KCNA

Как пишет NK News, в российском Татарстане работает одно из ведущих племенных хозяйств племзавод №57, активно отправляющее лошадей в КНДР. Основной породой лошадей, отправляемых в Северную Корею стали орловские рысаки. Эта порода имеет особое значение для северокорейской элиты, ведь именно серых орловских рысаков часто используют генералы, открывающие военные парады верхом.

Для Пхеньяна лошади стали не только церемониальным элементом, но и сильным шагом пропаганды. Государственные медиа КНДР регулярно демонстрируют Ким Чен Ына на белом коне как образ силы, решительности и "исторической миссии". Один из таких сюжетов показывал, как лидер страны верхом поднимается на гору Пектусан, которая является сакральным местом для северокорейской идеологии.

Интерес КНДР к русским коням имеет давнюю историю. Еще в 2003 году Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну трех орловских рысаков, а затем контакты с российскими заводчиками только активизировались. По оценкам NK News, с 2019 по 2024 год Россия отправила в КНДР минимум 96 лошадей, а общая сумма закупок с 2020 по 2023 годы превысила 600 тысяч долларов.

Сеульские СМИ и разведка Южной Кореи указывают, что часть таких поставок могла быть элементом неформального "бартера" в ответ на артиллерийские снаряды, переданные Пхеньяном Москве для войны против Украины. По данным южнокорейских служб, с 2022 года КНДР могла отправить России до 6 млн артиллерийских боеприпасов.

