"С человеческим лицом": в Индонезии нашли акулу-мутанта (ФОТО)

В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенггара двое рыбаков обнаружили очень странную и необычную рыбу. Её вид кардинально отличался от остальных ей подобных. Об этом сообщает издание The Independent.

Рыбаки нашли акулу с "человеческим лицом" - фото: The Independent

Так, по информации источника, двое местных рыбаков поймали с помощью сетей акулу. Эту рыбу они собирались продать, поэтому придя домой, стали ее разделывать. Оказалось, что акула была беременна. Внутри неё было трое детенышей. Однако один из них был явно не похож на остальных.

Двое детенышей были самыми обычными, а вот у третьего были черты, поразительно похожие на человеческие. Фотографии рыбы-мутанта рыбаки опубликовали в социальной сети. На снимках видно, что глаза у детеныша расположены нестандартно, более напоминая человеческие.





Удивительной находкой заинтересовался доктор Дэвид Шиффман, биолог по сохранению морской среды и доктор наук из Университета штата Аризона. Он отметил, что, вероятнее всего, это врожденный дефект, а не новый вид акул. Не исключено, что у этой рыбы может быть случай частичной циклопии с одной слитой орбитой, но все же с двумя глазами.

Один из рыбаков сообщил, что оставил эту необычную акулу у себя дом. По его мнению, она может принести ему удачу. Стоит отметить, что были и те, кто хотел приобрести у него рыбу-мутанта, но рыбак всем отказывал.









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