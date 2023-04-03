Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон обвинила Украину в желании разместить на своей территории ядерное оружие от Соединенных штатов. Она считает, что такие действия могут привести к самоуничтожению. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центральное государственное агентство Кореи (KCNA).



Ким Йо Чен. Фото из открытых источников

Обвинение от Ким Ё Чжон прозвучало после того, как на сайте президента появилась петиция о необходимости разместить ядерное оружие США на территории Украины. Петиция возникла 30 марта и на 3 апреля насобирала 1000 голосов из необходимых 25 тыс.

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Сестра Ким Чен Ына является заместителем директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и 1 апреля обнародовала заявление под названием "Безрассудная ядерная мечта приглашает к самоуничтожению".

Ким Йо Чен называет петицию занавесом общественного волеизъявления, за которым кроются политические интриги Владимира Зеленского.

"Украинские власти, охваченные неизлечимой манией величия, способными победить Россию, навлекают ядерную катастрофу, угрожающую ее существованию, не имея элементарного сознания предсказания и какой-либо способности справиться с ее последствиями", — критикует Ким Е Чжон.

При этом Ким Ё Чжон не предоставила никаких доказательств в поддержку своей теории. Кроме того, следует отметить, что Северная Корея и Москва на фоне растущей изоляции начинают теснее сотрудничать. КНДР поддерживает позицию России по вторжению в Украину, в то время как значительное большинство членов ООН осудили российскую агрессию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал ответил, могла бы Украина устоять в войне без помощи США.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия планирует создать флот подлодок, которые смогут нести ядерные суперторпеды "Посейдон".