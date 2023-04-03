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Slava Kot
Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон обвинила Украину в желании разместить на своей территории ядерное оружие от Соединенных штатов. Она считает, что такие действия могут привести к самоуничтожению. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центральное государственное агентство Кореи (KCNA).
Ким Йо Чен. Фото из открытых источников
Обвинение от Ким Ё Чжон прозвучало после того, как на сайте президента появилась петиция о необходимости разместить ядерное оружие США на территории Украины. Петиция возникла 30 марта и на 3 апреля насобирала 1000 голосов из необходимых 25 тыс.
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Сестра Ким Чен Ына является заместителем директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и 1 апреля обнародовала заявление под названием "Безрассудная ядерная мечта приглашает к самоуничтожению".
Ким Йо Чен называет петицию занавесом общественного волеизъявления, за которым кроются политические интриги Владимира Зеленского.
При этом Ким Ё Чжон не предоставила никаких доказательств в поддержку своей теории. Кроме того, следует отметить, что Северная Корея и Москва на фоне растущей изоляции начинают теснее сотрудничать. КНДР поддерживает позицию России по вторжению в Украину, в то время как значительное большинство членов ООН осудили российскую агрессию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал ответил, могла бы Украина устоять в войне без помощи США.
Также "Комментарии" писали о том, что Россия планирует создать флот подлодок, которые смогут нести ядерные суперторпеды "Посейдон".
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