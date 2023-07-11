Северная Корея назвала решение США по Украине преступным актом

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Slava Kot
Северная Корея отреагировала на решение Соединенных Штатов отправить в Украину новое вооружение – кассетные боеприпасы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Министр МИД КНДР Чхве Сон Хуэй. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй прокомментировала кассетные боеприпасы, которые США предоставят Украине для борьбы против российских оккупантов.
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Глава министерства иностранных дел КНДР также раскритиковала Соединенные Штаты, отметив, что эта страна является "разрушителем мира".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мировых лидеров на решение США предоставить Украине кассетные бомбы для борьбы с Россией. Германия и Великобритания высказались против отправки кассетных боеприпасов в Украину, однако заявили, что не будут препятствовать такому решению США. Китай заявил, что относиться сдержанно и осторожно к шагу США по кассетным боеприпасам. А лидер Камбоджи просит пожалеть украинский народ и не использовать кассетные боеприпасы.
Также "Комментарии" писали, что Северная Корея сообщила о своем "наибольшем провале" в этом году.
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