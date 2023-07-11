Северная Корея назвала решение США по Украине преступным актом

Северная Корея отреагировала на решение Соединенных Штатов отправить в Украину новое вооружение – кассетные боеприпасы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Министр МИД КНДР Чхве Сон Хуэй. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй прокомментировала кассетные боеприпасы, которые США предоставят Украине для борьбы против российских оккупантов.

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"Я, от имени правительства КНДР, решительно осуждаю решение США предлагать Украине оружие массового уничтожения как опасный уголовный акт, который принесет новую беду в мир. Мы решительное требуем от США немедленной отмены этого решения", — сказала госпожа Чхве Сон Хуэй .

Глава министерства иностранных дел КНДР также раскритиковала Соединенные Штаты, отметив, что эта страна является "разрушителем мира".

"США сделали очень опасный выбор... который вновь обнаруживает их истинное лицо как разрушителя мира, агрессии и резни, как их национальной политики и способа существования", — заявила министерка МИД КНДР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мировых лидеров на решение США предоставить Украине кассетные бомбы для борьбы с Россией. Германия и Великобритания высказались против отправки кассетных боеприпасов в Украину, однако заявили, что не будут препятствовать такому решению США. Китай заявил, что относиться сдержанно и осторожно к шагу США по кассетным боеприпасам. А лидер Камбоджи просит пожалеть украинский народ и не использовать кассетные боеприпасы.

Также "Комментарии" писали, что Северная Корея сообщила о своем "наибольшем провале" в этом году.