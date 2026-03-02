Северная Корея резко отреагировала на атаки США на Иран

Северная Корея выступила с жесткой критикой Соединенных Штатов и Израиля из-за ударов по Ирану, назвав их "войной агрессии" и грубым нарушением международного права. В то же время Пхеньян не упомянул об ответных ударах Тегерана по американским базам и странам Ближнего Востока.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Реакцию КНДР по атаке США и Израиля на Иран обнародовало Центральное информационное агентство Кореи (KCNA). Спикер МИД КНДР обвинил Вашингтон и Тель-Авив в "беззастенчивом мошенническом поступке" в отношении Тегерана.

"Военное нападение Израиля на Иран, начатое при активной поддержке и патронаже США, а также присоединившиеся к нему военные действия США является незаконным актом агрессии и самой гнусной формой нарушения суверенитета по своей природе от А до Я", — говорится в заявлении.

Отдельно в Северной Корее подверглась критике аргументация президента Дональда Трампа о необходимости остановить ядерную программу Тегерана, назвав ее дезинформацией. По словам спикера МИД КНДР "эта практика основывается на принципе нацистской пропаганды, согласно которому ложь, повторяемая неоднократно, становится "правдой"".

"Такие акты агрессии не могут быть оправданы никоим образом и никогда не могут быть терпимыми ни при каких обстоятельствах", – говорится в заявлении.

Официальное заявление КНДР не содержит упоминаний об ударах Ирана по американским базам в регионе. Такая избирательность отражает традиционную линию Пхеньяна, резко осуждающего США и их союзников, в то же время избегая критики государств, находящихся в конфликте с Вашингтоном.

