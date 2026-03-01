Ердоган різко відреагував на атаку США та Ізраїлю по Ірану: заява президента Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко відреагував на спільні американсько-ізраїльські удари по Ірану, попередивши про загрозу ескалації конфлікту на Близькому Сході. Лідер Туреччини наголосив, що регіон може опинитися у “вогняному кільці”, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото з відкритих джерел

Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина глибоко стурбована атаками США та Ізраїлю, які порушують суверенітет Ірану і загрожують миру в країні.

"Туреччина засуджує спільні американо-ізраїльські атаки, які явно порушують суверенітет Ірану та загрожують миру дружнього та братнього іранського народу", — сказав Ердоган на заході в Стамбулі.

Турецький лідер також засудив удари Ірану по інших держав Близького Сходу, назвавши їх “неприйнятними”.

"Незалежно від причини, ми вважаємо ракетні атаки та атаки безпілотників Ірану на наші братські країни в Перській затоці неприйнятними", – наголосив Ердоган.

Президент Туреччини додав, що Анкара активізувала дипломатичні зусилля для запобігання "подальшому кровопролиттю" та з метою вберегти регіон від більшої війни. Ердоган закликав вжити термінових заходів, особливо ісламський світ.

Напади США та Ізраїлю відбулися 28 лютого на тлі напружених переговорів щодо іранської ядерної програми, які тривали за посередництва Оману. Попередній раунд зустрічей у Женеві завершився 26 лютого та не приніс результатів.

