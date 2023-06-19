Северная Корея сообщила о своем "наибольшем провале" года

Неудачный запуск предстоящего в прошлом месяце военного спутника был назван "наибольшим провалом" года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на корейское правительственное информационное агентство KCNA.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Слова о "наибольшем провале" попали в последний отчет Трудовой партии Кореи. Его членам было доверено проанализировать неудачный запуск военного спутника и подготовиться к следующему. Отчет сообщает, что лица, ответственные за запуск корейского спутника попали под сильную критику властей.

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Пхеньян доложил, что после запуска ракета упала в море. Это произошло 31 мая из-за потери тяги, спровоцированной ошибкой при запуске двигателя второй ступени, отметили должностные лица в Корее.

Ким Чен Ына заявлял, что военный спутник должен шпионить за Соединенными Штатами и Южной Кореей. Вашингтон и Сеул отреагировали на запуск корейского спутника и заявили, что такие действия КНДР нарушают резолюцию ООН, запрещающую Северной Корее испытывать технологии с использованием баллистических ракет. Китай и Россия не поддержали призыв США.

Пока неизвестно, когда Северная Корея попытается запустить спутник снова. В отчетах указано, что на новый старт требуется "несколько недель" подготовки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын считает самоубийство "изменой социализма". Поэтому северокорейский диктатор решил запретить их в собственной стране.

Также "Комментарии" писали о спецслужбах Южной Кореи, раскрывших некоторые секреты Ким Чен Ына, например, они узнали, что вес лидера КНДР 140 кг.