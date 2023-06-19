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Северная Корея сообщила о своем "наибольшем провале" года

Последний отчет Трудовой партии Кореи назвал "наибольший провал" рока, который произошел в конце мая.

сегодня, 12:10
Автор:
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Slava Kot
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Неудачный запуск предстоящего в прошлом месяце военного спутника был назван "наибольшим провалом" года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на корейское правительственное информационное агентство KCNA.

Северная Корея сообщила о своем "наибольшем провале" года

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Слова о "наибольшем провале" попали в последний отчет Трудовой партии Кореи. Его членам было доверено проанализировать неудачный запуск военного спутника и подготовиться к следующему. Отчет сообщает, что лица, ответственные за запуск корейского спутника попали под сильную критику властей.


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Пхеньян доложил, что после запуска ракета упала в море. Это произошло 31 мая из-за потери тяги, спровоцированной ошибкой при запуске двигателя второй ступени, отметили должностные лица в Корее.

Ким Чен Ына заявлял, что военный спутник должен шпионить за Соединенными Штатами и Южной Кореей. Вашингтон и Сеул отреагировали на запуск корейского спутника и заявили, что такие действия КНДР нарушают резолюцию ООН, запрещающую Северной Корее испытывать технологии с использованием баллистических ракет. Китай и Россия не поддержали призыв США.

Пока неизвестно, когда Северная Корея попытается запустить спутник снова. В отчетах указано, что на новый старт требуется "несколько недель" подготовки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын считает самоубийство "изменой социализма". Поэтому северокорейский диктатор решил запретить их в собственной стране.

Также "Комментарии" писали о спецслужбах Южной Кореи, раскрывших некоторые секреты Ким Чен Ына, например, они узнали, что вес лидера КНДР 140 кг.



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Источник: https://kcnawatch.org/
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