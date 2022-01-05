Северная Корея запустила в море ракету – в ООН возмущены

Сегодня, 5 января, стало известно, что Северная Корея выпустила в море неизвестный снаряд, по заявлению японской береговой охраны может быть баллистической ракетой. Об этом сообщает BBC, передает портал "Комментарии".

Северная Корея запустила в море неизвестный снаряд. Фото из открытых источников

Именно японские военные первыми сообщили об этом случае. Они уверены, что это была баллистическая ракета, однако доказательств этому пока нет. Напомним, ООН запрещает Северной Корее проводить испытания баллистического и ядерного оружия.



"Невозможно оценить, могла ли это быть ракета большей дальности, которая летела по сокращенной траектории", – сказал BBC News Анкит Панда из Программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный мир.

Запуск состоялся всего через несколько дней после того, как глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян и дальше будет укреплять свою оборонную мощь из-за нестабильной военной ситуации на Корейском полуострове. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал последний запуск "очень досадным" указывая на неоднократные испытания ракет по Северной Корее с 2021 года. Напомним, в прошлом году Северная Корея проводила испытания новой гиперзвуковой ракеты, а также баллистической и новой крылатой ракеты большой дальности. Баллистические ракеты считаются более опасными, чем крылатые, поскольку они могут нести более мощные нагрузки, имеют большую дальность и летать быстрее.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в эту пятницу, 7 января, министры Японии и США проведут переговоры в формате "два плюс два" и обсудят вопрос обороны.

Читайте также: Протесты в Казахстане: задержаны полторы сотни человек





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!