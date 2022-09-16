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Главная Новости Мир Азия Схватка между Кыргызстаном и Таджикистаном перерастает во что-то большее
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Схватка между Кыргызстаном и Таджикистаном перерастает во что-то большее

На границе между двумя странами снова стали использовать оружие

сегодня, 12:45
Автор:

Slava Kot
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В ночь на 16 сентября на границе Таджикистана и Кыргызстана возобновились стычки с применением военного оружия. Об этом сообщает УНН.

Схватка между Кыргызстаном и Таджикистаном перерастает во что-то большее

Схватка между Кыргызстаном и Таджикистаном перерастает во что-то большее. Фото из открытых источников

Власти Кыргызстана обвиняют таджикских военных в попытке оккупировать территории и ради безопасности местных жителей эвакуируют приграничные территории.

Перестрелки происходят в нескольких разных пограничных точках между странами. Используют в бою автоматы, минометы и системы огня. Уже известно о нескольких убитых и раненых.

Также начала появляться информация в местных СМИ о захвате школы на территории Кыргызстана, расположенной в селе Ак-Сай, недалеко от границы с Таджикистаном.

Схватка между Кыргызстаном и Таджикистаном перерастает во что-то большее - фото 2

Ранее 14 сентября произошли столкновения между обеими странами, но тогда Таджикистан и Кыргызстан заверили друг друга, что не будут открывать огонь. Как видим, члены ОДКБ не сдержали слова.

ОДКБ является аналогом НАТО во главе с Российской Федерацией, в которую также входят Таджикистан, Кыргызстан, Армения и Беларусь. Армения уже обращалась в военный блок за помощью в конфликте с Азербайджаном. ОДКБ не предоставило войска и сообщило властям Армении, что конфликт нужно разрешать дипломатическим путем.

Кстати, конфликты происходят всего в 300 км от встречи ШОС в Самарканде, принимающей азиатских лидеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о перестрелке на границе между обеими странами, которая произошла 14 сентября. Тогда погиб один пограничник Таджикистана.

Также "Комментарии" писали о Владимире Путине, который оказывается все более слабым лидером в глазах россиян и международного сообщества.




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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1994536-golovi-mzs-kirgizstanu-ta-tadzhikistanu-obgovorili-situatsiyu-na-kordoni
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