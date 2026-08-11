Смертная казнь для друга Путина: в Сирии вынесли приговор Башару Асаду

Бывшего президента Сирии Башара Асада, после падения своего режима сбежавшего в Россию, заочно приговорили к смертной казни. Приговор вынес Уголовный суд в Дамаске 11 августа. Суд признал экспрезидента виновным в умышленных убийствах, пытках и преступлениях против человечности.

Башара Асада заочно приговорили к смертной казни. Фото из открытых источников

Дело касается событий в провинции Дераа, где в 2011 году началось восстание против режима Асада. По заключению суда, действия сил, подконтрольных тогдашним сирийским властям, содержали признаки преступлений против человечности.

Вместе с Башаром Асадом смертный приговор заочно получил его младший брат Махер аль-Асад. Его признали виновным в умышленном убийстве и пытках. К смертной казни также приговорили бывшего руководителя политической безопасности провинции Дераа Атефа Наджиба.

Однако исполнение приговора по Башару Асаду пока выглядит невозможным. Экс-президент Сирии после свержения своего режима в декабре 2024 года получил убежище в России и находится в изгнании. Сирийские власти не контролируют его местонахождение, а для исполнения приговора необходима его передача Дамаску.

Новые власти Сирии уже требовали от Москвы издать бывшего диктатора. Соответствующее требование выдвигалось во время переговоров между сирийской и российской делегациями после падения режима Асада в декабре 2024 года. Однако Кремль не передал его Дамаску.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как российский диктатор Владимир Путин потерял трех ближайших друзей-диктаторов за год и не помог ни одному из них.

Также "Комментарии" писали, что в сеть слили видео, где Башар Асад высмеивает Путина.