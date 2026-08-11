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Смертна кара для друга Путіна: у Сирії ухвалили вирок Башару Асаду

Суд у Дамаску заочно засудив Башара Асада до смертної кари за злочини проти людяності.

11 серпня 2026, 13:40
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Slava Kot

Колишнього президента Сирії Башара Асада, який після падіння свого режиму втік до Росії, заочно засудили до смертної кари. Вирок ухвалив Кримінальний суд у Дамаску 11 серпня. Суд визнав експрезидента винним у навмисних убивствах, катуваннях та злочинах проти людяності.

Смертна кара для друга Путіна: у Сирії ухвалили вирок Башару Асаду

Башара Асада заочно засудили до смертної кари. Фото з відкритих джерел

Справа стосується подій у провінції Дераа, де у 2011 році почалося повстання проти режиму Асада. За висновком суду, дії сил, підконтрольних тодішній сирійській владі, містили ознаки злочинів проти людяності.

Разом з Башаром Асадом смертний вирок заочно отримав його молодший брат Махер аль-Асад. Його визнали винним у навмисному вбивстві та катуваннях. До смертної кари також засудили колишнього керівника політичної безпеки провінції Дераа Атефа Наджиба.

Однак виконання вироку щодо Башара Асада наразі виглядає неможливим. Експрезидент Сирії після повалення свого режиму в грудні 2024 року отримав притулок у Росії та перебуває там у вигнанні. Сирійська влада не контролює його місцеперебування, а для виконання вироку необхідна його передача Дамаску.

Нова влада Сирії вже вимагала від Москви видати колишнього диктатора. Відповідну вимогу висували під час переговорів між сирійською та російською делегаціями після падіння режиму Асада у грудні 2024 року. Однак Кремль не передав його Дамаску.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як російський диктатор Володимир Путін втратив трьох найближчих друзів-диктаторів за рік і не допоміг жодному з них.

Також "Коментарі" писали, що в мережу злили відео, де Башар Асад висміює Путіна.



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Джерело: https://www.aljazeera.com/news/2026/8/11/bashar-al-assad-atef-najib-sentenced-to-death-in-landmark-syria-trial
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