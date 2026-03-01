logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Путін втратив трьох найближчих друзів-диктаторів за рік і не допоміг жодному з них
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін втратив трьох найближчих друзів-диктаторів за рік і не допоміг жодному з них

За останній рік Путін втратив трьох найближчих союзників-диктаторів: Асад, Мадуро та Хаменеї.

1 березня 2026, 10:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін за останній рік втратив трьох своїх найближчих друзів-союзників у світі, не надавши жодної допомоги у критичних ситуаціях. Йдеться про колишнього лідера Сирії Башара Асада, захопленого президента Венесуели Ніколаса Мадуро та Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

Путін втратив трьох найближчих друзів-диктаторів за рік і не допоміг жодному з них

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на смерть аятоли Алі Хаменеї та вказав, що ця тенденція яскраво демонструє неспроможність Путіна підтримувати навіть тих, хто на нього розраховує.

"Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів за трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них", — сказав Сибіга.

За його словами, це свідчить про три ключові моменти щодо Путіна. За словами Сибіги, Росія не є надійним союзником навіть для найбільш лояльних партнерів, Москва застрягла у війні проти України і її глобальний вплив різко падає, а також падіння авторитарних режимів може продовжуватися, зокрема й в РФ.

"Падіння Путіна одного дня неминуче. Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі злочини Росії", — додав Сибіга.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року сирійський диктатор Башар Асад був повалений і втік до Росії, на початку 2026 року США провели операцію з захоплення Мадуро, який тепер постане перед американським судом, а наприкінці лютого США та Ізраїль ліквідували аятолу Хаменеї в результаті військової операції. Усі троє мали міцні політичні та особисті зв’язки з Путіним, але підтримки з його боку не отримали.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран пригрозив США найсильнішою атакою через смерть Хаменеї.

Також "Коментарі" писали про реакцію Трампа на смерть Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.



Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2028007811636982099
