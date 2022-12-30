Союзник России просит военной помощи у Запада

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Slava Kot
Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен действиями Путина, не желающего реально помочь Армении в войне против Азербайджана. Пашиняну надоела позиция Россия, которая не может обеспечить стабильность в регионе, поэтому армянский политик обращается за помощью к Западу, а не Путину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на армянское информационное агентство News.am.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото из открытых источников
Пашинян считает, что Азербайджан, блокируя Лачинский коридор, нарушает шестой пункт трехсторонней декларации о прекращении огня, заключенной Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября 2020 года. Именно Москва обязана была предоставить гарантии безопасности в этом регионе, несмотря на это, что Россия ничего не сделала после вторжения азербайджанских войск.
По мнению премьер-министра Армении в Нагорном Карабахе, может начаться новый активный конфликт.
Интересно, что спикер МИД России Мария Захарова назвала критику российских миротворцев недопустимой. В то время как союзник Азербайджана — Турция, заявила, что "Азербайджан не одинок".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пашинян подверг критике Путина.
Также "Комментарии" писали об Эрдогане, который сказал, что готов использовать ракеты.
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