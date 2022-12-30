logo

BTC/USD

16516.21

ETH/USD

1192.63

LTC/USD

66.69

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Союзник России просит военной помощи у Запада
commentss НОВОСТИ Все новости

Союзник России просит военной помощи у Запада

Армения хочет собрать миротворческий контингент под эгидой ООН для безопасного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе. Таким образом, Союзник Путина обращается к Западу, ведь Россия не способна выполнить свои обязательства.

сегодня, 12:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен действиями Путина, не желающего реально помочь Армении в войне против Азербайджана. Пашиняну надоела позиция Россия, которая не может обеспечить стабильность в регионе, поэтому армянский политик обращается за помощью к Западу, а не Путину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на армянское информационное агентство News.am.

Союзник России просит военной помощи у Запада

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото из открытых источников

Пашинян считает, что Азербайджан, блокируя Лачинский коридор, нарушает шестой пункт трехсторонней декларации о прекращении огня, заключенной Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября 2020 года. Именно Москва обязана была предоставить гарантии безопасности в этом регионе, несмотря на это, что Россия ничего не сделала после вторжения азербайджанских войск.

"Если Россия по объективным или субъективным причинам не сможет обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе, я считаю, что она должна инициировать переговоры в Совбезе ООН о направлении дополнительного многонационального миротворческого контингента", – сказал Пашинян, комментируя ситуацию в Лачинском коридоре.

По мнению премьер-министра Армении в Нагорном Карабахе, может начаться новый активный конфликт.

"Есть все признаки того, что Азербайджан готовит очередную военную провокацию, в том числе в Нагорном Карабахе, и развитие ситуации вызывает вопросы, требующие немедленного ответа по поводу деятельности российских миротворцев в республике", — говорит Никол Пашинян.

Интересно, что спикер МИД России Мария Захарова назвала критику российских миротворцев недопустимой. В то время как союзник Азербайджана — Турция, заявила, что "Азербайджан не одинок".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пашинян подверг критике Путина.

Также "Комментарии" писали об Эрдогане, который сказал, что готов использовать ракеты.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.am/rus/news/737549.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!