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Главная Новости Мир Азия Стало известно, коснется ли локдаун в Турции украинских туристов
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Стало известно, коснется ли локдаун в Турции украинских туристов

Ограничения в стране будут действовать до 17 мая

27 апреля 2021, 15:05
Автор:

Елизавета Черных

Полный локдаун в Турции, который власть ввела до 17 мая, не будет касаться туристов из Украины. Они смогут свободно передвигаться по стране и посещать достопримечательности. Об этом рассказал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики, пишет издание "РБК-Украина". 

Стало известно, коснется ли локдаун в Турции украинских туристов

Локдаун в Турции - фото из открытых источников

По его словам, введенные карантинные ограничения не будут относиться к туристам, которые запланировали отдых в Турции с проживанием в гостиницах.

"Отели здесь проходят соответствующую сертификацию, а значит путешествия являются безопасными. Прогулки вне территории отеля для туристов также доступны. Можно спокойно передвигаться по стране и без большого скопления людей посещать достопримечательности", — сообщил Александр Ткаченко.

Напомним, что в связи со стремительным распространением коронавирусного заболевания и ухудшением эпидемической ситуации власти Турции приняли решение ввести полный локдаун на территории страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении. Ограничения начнут действовать с 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая. Президент обратился к гражданам с призывом строго соблюдать карантинные мероприятия, чтобы как можно скорее взять ситуацию с распространением коронавирусного заболевания под контроль.  

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление американского президента Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи в 1915-1923 годах. По словам турецкого президента, Байдену следует "посмотреть в зеркало", прежде чем обвинять турецкое государство в геноциде. 







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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/lokdaun-turtsii-kosnetsya-ukrainskih-turistov-1619522390.html
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