Стратегический союзник России отказывает Путину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил упразднить ежегодную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло после того, как российский диктатор снова начал угрожать применить ядерное оружие в войне с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.



Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Корреспонденты Bloomberg со ссылкой на индийского чиновника утверждают, что отношения между РФ и Индией по-прежнему остаются крепкими, однако Моди считает, что встреча с президентом РФ будет не выгодна для премьер-министра Индии.

Это второй случай за более чем 20 лет встреч лидеров Индии и России. Первый раз с 2000 года Путин не встретился с премьер-министром Индии в 2020 году из-за пандемии.

Москва также официально подтвердила, что встречи между Путиным и Моди в этом году не будет.

"Этого не будет в этом году", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков

Индия пытается балансировать между Россией и США, от режима Путина Моди получает дешевые энергоресурсы, а воздерживается от принятия революций на международном уровне. Индия преимущественно не голосует за ООН и открыто не осуждает войну в Украине.

Однако Нарендра Моди имеет в союзниках США, ведь Китай наращивает свою боевую мощь и имеет претензии на территорию Индии вдоль Гималаев. А также санкции США, относящиеся к России, поэтому Моде не может открыто поддерживать Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди раскритиковал Путина на саммите ШОС из-за ядерных угроз.

Также "Комментарии" писал о предупреждении для Путина от министра обороны Индии, заявившего, что действия России противоречат фундаментальным принципам.

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