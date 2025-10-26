Трамп підписав "історичну" угоду про закінчення війни в Азії

Президент США Дональд Трамп виступив посередником у підписанні мирної угоди між Таїландом і Камбоджею, що офіційно поклала край збройному конфлікту між двома країнами. Церемонія відбулася 26 жовтня у Куала-Лумпурі на полях саміту АСЕАН — США.

Трамп підписав мирну угоду між Таїландом і Камбоджею

Мирна декларація, яку підписали лідери Таїланду та Камбоджі, стала ключовим документом, що завершив бойові дії, які тривали з травня 2025 року. Угоду було укладено за безпосереднього посередництва Дональда Трампа, який прибув до Малайзії спеціально для участі в церемонії.

Трамп назвав угоду "історичним" моментом між Таїландом і Камбоджею, заявивши, що вона може "врятувати мільйони життів", і подякував лідерам двох країн за їхню мужність. Крім того, американський лідер наголосив на своїй власній ролі в угоді.

"Мені подобається зупиняти війни. Це не просто хобі, це те, що в мене добре виходить і що я люблю робити", — сказав Трамп після підписання угоди.

Під час своєї промови Трамп також чітко дав зрозуміти, що його адміністрація продовжуватиме намагатися використовувати торговельні угоди, щоб тиснути на ворогуючі країни та домогтися миру

Крім мирної угоди, Трамп підписав угоду щодо рідкісноземельних мінералів із прем’єр-міністром Таїланду Анутіном Чарнвіракуном, а також підписав торгову угоду з прем'єр-міністром Камбоджі Хун Манетом.

Церемонію підписання перенесли на більш ранній час на прохання прем’єр-міністра Таїланду Анутіна Чанвіракуна через смерть королеви-матері Сірікіт. Попри траур у країні, Чанвіракун особисто прибув до Куала-Лумпура, щоб засвідчити готовність Бангкока до миру.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп назвав одну єдину умову для зустрічі з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що Трамп відповів на питання, коли закінчиться війна в Україні.