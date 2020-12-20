Мутация COVID: Турция блокирует авиасообщение с Англией, Данией и Нидерландами

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Татьяна Лозовенко
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в соцсетях, что Турция останавливает авиасообщение с Англией, Данией, ЮАР и Нидерландами из-за нового штамма коронавируса COVID. Об этом сообщает турецкое издание NTV.
Президент Турции Реджеп Эрдоган
В сообщении в Twitter-аккаунте Главного управления гражданской авиации (SHGM) говорится:
Билал Экши, генеральный директор THY (крупнейшей авиакомпании в Турции), заявил в своем аккаунте Twitter:
Сегодня стало известно, что новый штамм коронавируса обнаружили у туриста в Италии, который прибыл из Великобритании вместе с другом. Они и их семьи находятся в изоляции. О подтвержденном новом случае заражения сообщило МОЗ страны. О состоянии туриста подробно не сообщается.
Напомним, Австрия, Италия, Франция и Нидерланды закрыли авиасообщение с Британией сегодня, 20 декабря. Кроме того, Франция запретила использовать любые вида транспорта для пересечения границы. Лондон оказался в полной изоляции из-за мутации вируса. Ранее СМИ писали, что Европейский союз во главе с Германией пытаются полностью закрыть территории стран-членов для британцев.
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