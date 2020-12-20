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Мутация COVID: Турция блокирует авиасообщение с Англией, Данией и Нидерландами

Президент Турции Эрдоган запретил въезд в Турцию из 4 стран из-за нового штамма коронавируса

20 декабря 2020, 23:14
Автор:

Татьяна Лозовенко

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в соцсетях, что Турция останавливает авиасообщение с Англией, Данией, ЮАР и Нидерландами из-за нового штамма коронавируса COVID. Об этом сообщает турецкое издание NTV.

Мутация COVID: Турция блокирует авиасообщение с Англией, Данией и Нидерландами

Президент Турции Реджеп Эрдоган

"Сообщалось, что скорость передачи в Англии увеличилась из-за мутации коронавируса. По указанию нашего президента было принято решение о временной приостановке полетов из Англии, Дании, Нидерландов и Южной Африки в нашу страну, при этом были приняты меры предосторожности при координации нашего Министерства транспорта и инфраструктуры", — заявил он. 

В сообщении в Twitter-аккаунте Главного управления гражданской авиации (SHGM) говорится:

"Полеты между нашей страной и Англией, Нидерландами, Данией и Южной Африкой были приостановлены до второй оценки. Между тем взаимная эвакуация соответствующих граждан может осуществляться контролируемым образом".

Билал Экши, генеральный директор THY (крупнейшей авиакомпании в Турции), заявил в своем аккаунте Twitter: 

"На основании решения нашего Министерства здравоохранения приостановить полеты из Англии, Дании, Нидерландов и Южной Африки, мы убедительно просим никого из наших пассажиров не спешить с оплатой билетов. Никто из наших пассажиров не станет жертвой".

Сегодня стало известно, что новый штамм коронавируса обнаружили у туриста в Италии, который прибыл из Великобритании вместе с другом. Они и их семьи находятся в изоляции. О подтвержденном новом случае заражения сообщило МОЗ страны. О состоянии туриста подробно не сообщается.

Напомним, Австрия, Италия, Франция и Нидерланды закрыли авиасообщение с Британией сегодня, 20 декабря. Кроме того, Франция запретила использовать любые вида транспорта для пересечения границы. Лондон оказался в полной изоляции из-за мутации вируса. Ранее СМИ писали, что Европейский союз во главе с Германией пытаются полностью закрыть территории стран-членов для британцев.




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Источник: https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberidort-ulkeden-turkiyeye-ucuslar-durduruldu,dJEuHB5l606-88abUS2EMg
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