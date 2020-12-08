Турция призвала ЕС "к здравому смыслу" перед саммитом в Брюсселе

Турция хочет улучшить отношения с Европейским Союзом на основе полноправного членства, заявил во вторник министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, добавив, что проблемы между ними могут быть решены только в том случае, если блок государств будет действовать со здравым смыслом на саммите на этой неделе. Об этом пишет Reuters.

В понедельник министры иностранных дел ЕС заявили, что Турция не смогла разрешить спор с Грецией и Кипром по поводу ресурсов природного газа в восточном Средиземноморье. Дальнейшее обсуждение вопроса запланировано на четверг.

Выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Шиджарто в Анкаре, Чавушоглу также сказал, что Греция продолжает провокационные шаги в регионе, несмотря на попытки Турции использовать дипломатию, добавив, что Анкара ожидает, что ЕС будет действовать как честный и объективный посредник в споре.

Напомним, стало известно, что Турция не уступит в своем споре с Грецией и Кипром насчет морских претензий в восточном Средиземноморье, заявил президент Тайип Эрдоган в понедельник, когда министры иностранных дел Европейского Союза встретились в Брюсселе для обсуждения этого вопроса.

6 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Аль Хами заявил, что Греция усилит военное присутствие в Эгейском и Средиземном морях перед саммитом Турции в ЕС.

Вчера, 7 декабря, президент Реджеп Тайип Эрдоган направил видеообращение участникам саммита, организованного Международной инвестиционной ассоциацией, пригласив их инвестировать в Турции. Эрдоган отметил, что международные инвесторы могут доверять Турции и назвал ряд причин для этого.

Ранее "Комментарии" сообщали, что службы разведки США и Германии в очередной раз выступили с предупреждениями о том, что установленное правительством Китая налоговое программное обеспечение содержит вредоносное ПО, которое обеспечивает доступ к приложениям.









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