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Турция призвала ЕС "к здравому смыслу" перед саммитом в Брюсселе

МИД Турции призвал ЕС "к здравому смыслу" перед саммитом

сегодня, 13:39
Автор:

Татьяна Лозовенко

Турция хочет улучшить отношения с Европейским Союзом на основе полноправного членства, заявил во вторник министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, добавив, что проблемы между ними могут быть решены только в том случае, если блок государств будет действовать со здравым смыслом на саммите на этой неделе. Об этом пишет Reuters.

Турция призвала ЕС "к здравому смыслу" перед саммитом в Брюсселе

В понедельник министры иностранных дел ЕС заявили, что Турция не смогла разрешить спор с Грецией и Кипром по поводу ресурсов природного газа в восточном Средиземноморье. Дальнейшее обсуждение вопроса запланировано на четверг. 

Выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Шиджарто в Анкаре, Чавушоглу также сказал, что Греция продолжает провокационные шаги в регионе, несмотря на попытки Турции использовать дипломатию, добавив, что Анкара ожидает, что ЕС будет действовать как честный и объективный посредник в споре. 

Напомним, стало известно, что Турция не уступит в своем споре с Грецией и Кипром насчет морских претензий в восточном Средиземноморье, заявил президент Тайип Эрдоган в понедельник, когда министры иностранных дел Европейского Союза встретились в Брюсселе для обсуждения этого вопроса.

6 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Аль Хами заявил, что Греция усилит военное присутствие в Эгейском и Средиземном морях перед саммитом Турции в ЕС.

Вчера, 7 декабря, президент Реджеп Тайип Эрдоган направил видеообращение участникам саммита, организованного Международной инвестиционной ассоциацией, пригласив их инвестировать в Турции. Эрдоган отметил, что международные инвесторы могут доверять Турции и  назвал ряд причин для этого.

Ранее "Комментарии" сообщали, что службы разведки США и Германии в очередной раз выступили с предупреждениями о том, что установленное правительством Китая налоговое программное обеспечение содержит вредоносное ПО, которое обеспечивает доступ к приложениям.




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Источник: https://www.reuters.com/article/turkey-eu/turkey-calls-on-eu-to-act-with-common-sense-says-wants-to-improve-ties-idUSKBN28I1CF?il=0
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