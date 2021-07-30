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Главная Новости Мир Азия Украинские самолеты отправились помогать тушить лесные пожары в Турции (ФОТО)
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Украинские самолеты отправились помогать тушить лесные пожары в Турции (ФОТО)

На борту летательных аппаратов находятся опытные специалисты

сегодня, 13:18
Автор:

Денис Подставной

Украина направила два своих пожарных самолета в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Украинские самолеты отправились помогать тушить лесные пожары в Турции (ФОТО)

Два украинских самолета помогут тушить пожары в Турции. Фото: ГСЧС

Сегодня, 30 июля, два пожарных самолета АН-32П отправились в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Представители ГСЧС сообщили, что уже через несколько часов два самолета с группой обеспечения прибудут в место назначения. 

На борту летательных аппаратов находятся опытные специалисты, которые имеют опыт работы в горных районах. Ранее они привлекались к тушению пожаров в Черногории, Грузии и Израиле. 

По состоянию на сегодняшний день к тушению пожаров в Турции было привлечено более четырех тысяч человек. Общая площадь на которую распространился огонь составляет 1 тысячу 500 гектаров.

Украинские самолеты отправились помогать тушить лесные пожары в Турции (ФОТО) - фото 2

Фото: ГСЧС. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что лесные пожары в Турции с быстрой скоростью распространяются и направляются к курортным городам. 29 июля, огонь достиг города Мармарис. Из-за близости пожара к жилым домам были эвакуированы туристы и персонал отелей. Из соседних провинций в город прибыло подкрепление, которое поможет ликвидировать возгорание. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Турции возгорания образовались вокруг нескольких курортных городов. Некоторые жители районов города Анталья были вынуждены покинуть свое жилье. Сотрудники спасательных служб пытаются сделать всё возможное для того, чтобы прекратить распространение огня. В тушении огня приняли участие даже местные жители. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 





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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
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