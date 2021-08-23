В аэропорту Кабула, где проходит эвакуация, вспыхнул пожар (ВИДЕО)

В аэропорту Афганистана вспыхнул пожар. Об этом сообщает издание Обозреватель.

Пожар в аэропорту Кабула. Фото: Vesti.ua.

Как стало известно, сегодня, 23 августа, в аэропорту столицы Кабула во время эвакуации образовалось возгорание. Сообщается, что на данный момент на взлётно-посадочной полосе находятся люди, которые хотят покинуть страну.

В Сети появляются видео с места событий. На них можно заметить, как что-то горит на территории аэропорта. В небо подымается дым. На данный момент причина пожара неизвестна. Отмечается, что в этот момент эвакуацию ждали около полу сотни человек.

Как сообщает издание, Asharq Al-Awsat возгорание образовалось после перестрелки. Согласно неподтвержденной информации она произошла между военнослужащими Соединённых Штатов Америки и неизвестными вооруженными людьми.

во время эвакуации из Афганистана на борту самолёта женщина родила ребёнка. Сообщается, что её с ребёнком доставили в ближайший госпиталь немецкого Раймштайна, где совершил посадку летательный аппарат. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что

Афганистане талибы открыли огонь по митингующим. Сообщается, что инцидент произошел в городе под названием

Джелалабад, который находится

в провинции Нангархар. По местным жителям открыли огонь после того, как они вышли на улицы, чтобы провести митинг в поддержку национального флага страны. Они требовали вновь установить флаги Афганистана на офисах вместо флагов "Талибана". По данным СМИ, в результате происшествия погибли несколько человек. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!