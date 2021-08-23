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Главная Новости Мир Азия В аэропорту Кабула, где проходит эвакуация, вспыхнул пожар (ВИДЕО)
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В аэропорту Кабула, где проходит эвакуация, вспыхнул пожар (ВИДЕО)

В этот момент эвакуацию ждали около полу сотни человек

сегодня, 20:06
Автор:

Денис Подставной

В аэропорту Афганистана вспыхнул пожар. Об этом сообщает издание Обозреватель. 

В аэропорту Кабула, где проходит эвакуация, вспыхнул пожар (ВИДЕО)

Пожар в аэропорту Кабула. Фото: Vesti.ua.

Как стало известно, сегодня, 23 августа, в аэропорту столицы Кабула во время эвакуации образовалось возгорание. Сообщается, что на данный момент на взлётно-посадочной полосе находятся люди, которые хотят покинуть страну. 

В Сети появляются видео с места событий. На них можно заметить, как что-то горит на территории аэропорта. В небо подымается дым. На данный момент причина пожара неизвестна. Отмечается, что в этот момент эвакуацию ждали около полу сотни человек. 

Как сообщает издание, Asharq Al-Awsat возгорание образовалось после перестрелки. Согласно неподтвержденной информации она произошла между военнослужащими Соединённых Штатов Америки и неизвестными вооруженными людьми. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во время эвакуации из Афганистана на борту самолёта женщина родила ребёнка. Сообщается, что её с ребёнком доставили в ближайший госпиталь немецкого Раймштайна, где совершил посадку летательный аппарат. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в  Афганистане талибы открыли огонь по митингующим. Сообщается, что инцидент произошел в городе под названием Джелалабад, который находится в провинции Нангархар. По местным жителям открыли огонь после того, как они вышли на улицы, чтобы провести митинг в поддержку национального флага страны. Они требовали вновь установить флаги Афганистана на офисах вместо флагов "Талибана". По данным СМИ, в результате происшествия погибли несколько человек. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/abroad/v-aeroportu-kabula-vo-vremya-evakuatsii-lyudej-vspyihnul-pozhar-foto-i-video-chp.htm?_ga=2.34564001.1028364534.1629660676-2088578020.1604314215&_gl=1*29pc32*_ga*MjA4ODU3ODAyMC4xNjA0MzE0MjE1*_ga_JBX3X27G7H*MTYyOTczMzQ2My
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