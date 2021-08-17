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Главная Новости Мир Ближний Восток В шасси самолета в Афганистане нашли останки мужчины - СМИ (ВИДЕО 18+)
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В шасси самолета в Афганистане нашли останки мужчины - СМИ (ВИДЕО 18+)

Погибший отчаянно пытался бежать из страны

17 августа 2021, 16:40
Автор:

Лиля Воробьева

Остатки жителя Афганистана, что любой ценой хотел оставить Кабул, власть в котором захватили талибы, нашли в шасси американского военно-воздушного лайнера. Афганский гражданин думал, что привязав себя к шасси С-17, сможет оставить охваченный войной город. Об этом сообщает УНИАН.

В шасси самолета в Афганистане нашли останки мужчины - СМИ (ВИДЕО 18+)

Жители страны бегут из столицы (фото из открытых источников)


Сейчас представители СМИ пишут, что военный лайнер на ремонте.

В Интернете выложили видеоролик, который, очевидно, снял с один из эвакуированных граждан США. Там видно, как за бортом лайнера ветер рвет тело одно из несчастных, которому не нашлось места на борту.

Что известно о ситуации в стране?

Также в Минобороны Украины сказали, есть ли  в Афганистане украинские военные. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, военных Вооруженных Сил Украины в Афганистане нет.


Но некоторые СМИ пишут, что в Афганистане осталось 12 военных из Украины. Все они находятся на территории бывшей военной базы Соединенных Штатов Америки. Об этом изданию рассказала родственница Ивана, который был в Афганистане наемником. Родным украинцам удалось связаться лишь с посольством в Таджикистане, а вот горячая линия Министерства иностранных дел не отвечает. Дипломаты из посольства в Таджикистане собирают документы для 12 украинцев и говорят, что с талибами ведутся переговоры о создании коридора для эвакуации людей.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что Вашингтон продолжит выводить войска из Афганистана. Президент США Джо Байден вслед за канцлером Германии Ангелой Меркель признал ошибочность решений администрации США в Афганистане. В то же время лидер американцев не стал ставить под сомнение решение о том, чтобы вывести войска с территории страны. Байден уверен, что солдаты США не должны погибать в той войне, где сами афганцы не готовы бороться за свою страну.


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Источник: https://www.unian.ua/world/ostanki-afgancya-viyavili-u-shasi-litaka-yakiy-viletiv-z-kabula-zmi-video-novini-svitu-11515861.html
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