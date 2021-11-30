В Азербайджане разбился военный вертолет: есть погибшие

В Азербайджане потерпел крушение военный вертолет. Об этом пишет издание "Корреспондент".

Вертолет. Иллюстрация: Pixabay

Происшествие случилось сегодня, 30 ноября, на полигоне Гарагейбат, что в Хызинском районе. Как стало известно, винтокрылая машина Государственной пограничной службы Азербайджана рухнула во время проведения учебных полетов.

Сообщается, что в результате происшествия есть раненые и погибшие. Точное количество пострадавших устанавливается.

На месте аварии находится руководящий состав погранслужбы и Генеральной прокуратуры. Начато расследование, которое должно установить все обстоятельства и причины катастрофы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Перу автобус рухнул в пропасть с высоты нескольких сотен метров. Транспортное средство с пассажирами внутри направлялось в город Мойобамба. В результате инцидента, как минимум десять человек погибли на месте от полученных травм. Многие были госпитализированы и на данный момент за их жизни борются медики. Состояние пострадавших оценивают, как тяжелое. Правоохранители начали расследование.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Польше 11-летний мальчик стал свидетелем жестокого убийства всей его семьи. Во время семейного застолья между его участниками произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина зарезал свою тещу и жену, после произошедшего преступник покончил жизнь самоубийством. Все это происходило на глазах у его ребёнка. Мальчишка обратился за помощью к стражам порядка. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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