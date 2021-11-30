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В Азербайджане разбился военный вертолет: есть погибшие

Вертолет упал во время выполнения учебных полетов

сегодня, 13:58
Автор:

Денис Подставной
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В Азербайджане потерпел крушение военный вертолет. Об этом пишет издание "Корреспондент". 

В Азербайджане разбился военный вертолет: есть погибшие

Вертолет. Иллюстрация: Pixabay

Происшествие случилось сегодня, 30 ноября, на полигоне Гарагейбат, что в Хызинском районе. Как стало известно, винтокрылая машина  Государственной пограничной службы Азербайджана рухнула во время проведения учебных полетов. 

Сообщается, что в результате происшествия есть раненые и погибшие. Точное количество пострадавших устанавливается. 

На месте аварии находится руководящий состав погранслужбы и Генеральной прокуратуры. Начато расследование, которое должно установить все обстоятельства и причины катастрофы. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Перу автобус рухнул в пропасть с высоты нескольких сотен метров. Транспортное средство с пассажирами внутри направлялось в город Мойобамба. В результате инцидента, как минимум десять человек погибли на месте от полученных травм. Многие были госпитализированы и на данный момент за их жизни борются медики. Состояние пострадавших оценивают, как тяжелое. Правоохранители начали расследование. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Польше 11-летний мальчик стал свидетелем жестокого убийства всей его семьи. Во время семейного застолья  между его участниками произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина зарезал свою тещу и жену, после произошедшего преступник покончил жизнь самоубийством. Все это происходило на глазах у его ребёнка. Мальчишка обратился за помощью к стражам порядка. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4422151-v-azerbaidzhane-razbylsia-vertolet-s-pohranychnykamy
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