В Перу автобус рухнул в пропасть с высоты нескольких сотен метров: много погибших и раненых

В Перу автобус сорвался в пропасть. Об этом сообщает издание Корреспондент.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла на северо-востоке страны. Микроавтобус с пассажирами внутри рухнул с высоты несколько сотен метров. Транспортное средство следовало в город Мойобамба из населенного пункта Чачапояс.

В результате происшествия погибли по меньшей мере десять человек и еще семеро граждан получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Сообщается, что на данный момент они находятся в тяжелом состоянии.

Согласно информации СМИ, среди погибших двое несовершеннолетних и двое медиков.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки мужчина убил своего малолетнего ребёнка. Американец вместе со своей дочерью отправился на охоту в штате Техас. Во время неё мужчина случайно выстрелил из ружья и ранил девочку. На место происшествия прибыли медики. Они запросили вертолет для госпитализации потерпевшей, однако из-за плохой погоды он не смог прилететь. Тогда врачи решили незамедлительно доставить раненую в ближайшую больницу.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Индии автобус с плакальщиками, которые направлялись в крематорий, врезался в стоящий грузовик. В результате ДТП смертельные ранения получили, как минимум 18 человек. Несколько граждан были госпитализированы. Стражи порядка предполагают, что причиной трагедии могло стать неосторожное вождение.

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