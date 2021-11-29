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В Польше 11-летний мальчик стал свидетелем жестокого убийства всей его семьи

В Польше во время семейного застолья произошла трагедия

сегодня, 19:00
Автор:

Денис Подставной
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В Польше мужчина совершил убийство на глазах у своего сына. Об этом сообщает Rmf24.

В Польше 11-летний мальчик стал свидетелем жестокого убийства всей его семьи

Полиция. Фото: Pixabay

Инцидент произошел в польском городе Щецин, что на северо-западе страны. Сообщается, что во время семейного застолья по случаю дня рождения, между его участниками на почве ревности произошел конфликт.

В ходе ссоры 45-летний местный житель взял нож и нанес смертельные ранения своей 63-летней теще. Кроме того, злоумышленник тяжело ранил свою жену. Пострадавшая была госпитализирована прибывшими на место событий медиками, однако погибла от полученных травм в стенах больницы. 

После совершения преступления злоумышленник покончил жизнь самоубийством. Всё это происходило на глазах 11-летнего мальчика, который и обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. 

На данный момент по данному факту начато расследование. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Индии произошло смертельное ДТП. Микроавтобус врезался в стоящий грузовой автомобиль. В результате происшествия 18 человек погибли на месте. Еще несколько граждан были травмированы. Медики доставили пострадавших в больницы. На место событий поспешили правоохранители. Согласно предварительным данным, причиной трагедии могло стать неосторожное вождение. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в США мужчина случайно убил свою маленькую дочь. Они вместе отправились на охоту. Во время неё мужчина случайно выстрелил из ружья в ребёнка. Девочка получила серьезные ранения и умерла в стенах медицинского учреждения. 





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Источник: https://www.unian.net/world/v-polshe-muzhchina-na-glazah-u-syna-zhestoko-zarezal-teshchu-s-zhenoy-i-sovershil-samoubiystvo-novosti-mira-11623795.html
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