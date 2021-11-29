В Польше 11-летний мальчик стал свидетелем жестокого убийства всей его семьи

В Польше мужчина совершил убийство на глазах у своего сына. Об этом сообщает Rmf24.

Полиция. Фото: Pixabay

Инцидент произошел в польском городе Щецин, что на северо-западе страны. Сообщается, что во время семейного застолья по случаю дня рождения, между его участниками на почве ревности произошел конфликт.

В ходе ссоры 45-летний местный житель взял нож и нанес смертельные ранения своей 63-летней теще. Кроме того, злоумышленник тяжело ранил свою жену. Пострадавшая была госпитализирована прибывшими на место событий медиками, однако погибла от полученных травм в стенах больницы.

После совершения преступления злоумышленник покончил жизнь самоубийством. Всё это происходило на глазах 11-летнего мальчика, который и обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

На данный момент по данному факту начато расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Индии произошло смертельное ДТП. Микроавтобус врезался в стоящий грузовой автомобиль. В результате происшествия 18 человек погибли на месте. Еще несколько граждан были травмированы. Медики доставили пострадавших в больницы. На место событий поспешили правоохранители. Согласно предварительным данным, причиной трагедии могло стать неосторожное вождение.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в США мужчина случайно убил свою маленькую дочь. Они вместе отправились на охоту. Во время неё мужчина случайно выстрелил из ружья в ребёнка. Девочка получила серьезные ранения и умерла в стенах медицинского учреждения.





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