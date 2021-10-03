В Бангладеш при загадочных обстоятельствах погибли украинские моряки: CМИ

Украинские моряки погибли в порту Бангладеш. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Бангладеш погибли украинские моряки. Фото: okcupid.com

Как стало известно, инцидент произошел 30 сентября, на борту сухогруза AP ASTAREA, который причалил в порт Читтагонг. Двое украинцев один за другим умерли без видимых причин и болезней.

Вероятной причиной гибели одного из них медики считают сердечный приступ. Отмечается, что у умерших не было никаких симптомов коронавирусной инфекции.

Сухогруз AP ASTAREA шел под флагом Маршалловых островов и находился в порту с 19 сентября. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Мали миротворцы ООН подорвались на самодельном взрывном устройстве. В результате происшествия один человек погиб и еще четверо получили ранения различной степени тяжести. На данный момент остается неизвестным, гражданином какой страны являлся погибший.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Канарах образовался новый очаг извержения вулкана. Раскалённая порода начала вытекать из еще одного жерла, а в небо начал подыматься густой чёрный дым. Власти рекомендуют местным жителям поменьше находится на открытом воздухе. Детей и пожилых людей просят не выходить из домов. В то же время, в нескольких районах, которые расположены около вулкана был отменен приказ оставаться дома, так как показатели воздуха там улучшились. На данный момент в результате извержения были уничтожены несколько сотен домов. Граждане проживающие в опасных районах были вынуждены эвакуироваться.

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