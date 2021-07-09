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Главная Новости Мир Азия В Бангладеш сгорела фабрика: погибло более пятидесяти человек (ФОТО)
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В Бангладеш сгорела фабрика: погибло более пятидесяти человек (ФОТО)

Происшествие случилось в здании фабрики Hashem Foods

сегодня, 20:11
Автор:

Денис Подставной

На одной из фабрик по производству сока в стране Южной Азии Бангладеш случился пожар. В результате происшествия погибли более 50 человек. Об этом информирует CNN.

В Бангладеш сгорела фабрика: погибло более пятидесяти человек (ФОТО)

Пожар на фабрике в Бангладеш. Фото: СNN

По словам источника, в шестиэтажном здании фабрики Hashem Foods произошло возгорание. Изначально пожар начался на первом этаже, но очень быстро распространился по территории здания, благодаря легковоспламеняющимся веществам, что находились в кабинетах. Причина пожара на данный момент устанавливается. 

В Бангладеш сгорела фабрика: погибло более пятидесяти человек (ФОТО) - фото 2

Стоит отметить, что пожар начался днем 8 июля, а полностью его ликвидировать удалось лишь в обед 9 июля. 

В результате страшного происшествия пострадали около 50 человек и еще 52 человека погибли. В попытках спастись от огня сотрудники фирмы выпрыгивали из окон, а некоторые взбирались на крышу шестиэтажного здания и прыгали вниз. Спасателям удалось вывести из горящего здания 25 работников. 

Судьба многих людей, которые в момент пожара находились в здании, остается пока неизвестной. Сейчас их поисками занимаются спасатели. У сгоревшей фабрики собрались родственники без вести пропавших в ожидании каких-либо новостей о результатах поисков.

В Бангладеш сгорела фабрика: погибло более пятидесяти человек (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Чехии на заводе по производству биотоплива произошел взрыв. В результате происшествия пострадали несколько человек. Одного из них доставляли в больницу по воздуху. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что в городе Починок, что в Смоленской области России произошел пожар в частном доме. Во время него погибли шесть человек, пять из которых — дети. Самому младшему ребёнку было всего четыре месяца. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/07/09/asia/bangladesh-factory-fire-intl/index.html?utm_source=twCNNi&utm_content=2021-07-09T14%3A16%3A12&utm_term=link&utm_medium=social
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