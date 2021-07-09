В Бангладеш сгорела фабрика: погибло более пятидесяти человек (ФОТО)

На одной из фабрик по производству сока в стране Южной Азии Бангладеш случился пожар. В результате происшествия погибли более 50 человек. Об этом информирует CNN.

Пожар на фабрике в Бангладеш. Фото: СNN

По словам источника, в шестиэтажном здании фабрики Hashem Foods произошло возгорание. Изначально пожар начался на первом этаже, но очень быстро распространился по территории здания, благодаря легковоспламеняющимся веществам, что находились в кабинетах. Причина пожара на данный момент устанавливается.





Стоит отметить, что пожар начался днем 8 июля, а полностью его ликвидировать удалось лишь в обед 9 июля.



В результате страшного происшествия пострадали около 50 человек и еще 52 человека погибли. В попытках спастись от огня сотрудники фирмы выпрыгивали из окон, а некоторые взбирались на крышу шестиэтажного здания и прыгали вниз. Спасателям удалось вывести из горящего здания 25 работников.



Судьба многих людей, которые в момент пожара находились в здании, остается пока неизвестной. Сейчас их поисками занимаются спасатели. У сгоревшей фабрики собрались родственники без вести пропавших в ожидании каких-либо новостей о результатах поисков.





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