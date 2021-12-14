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В Колумбии в аэропорту взорвались несколько бомб: есть погибшие

В аэропорту города Кукута взорвались бомбы

сегодня, 17:08
Автор:

Денис Подставной
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В Колумбии прогремело несколько взрывов в аэропорту. Об этом пишет издание El Tiempo. 

В Колумбии в аэропорту взорвались несколько бомб: есть погибшие

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в аэропорту колумбийского города Кукута. Сообщается, что около взлетно-посадочной полосой заметили неизвестного с бомбой. 

Как пишет СМИ, мужчина пытался пересечь ограждение, ограничивающее территорию аэропорта, и во время этого устройство сдетонировало. Нарушитель погиб на месте. 

После этого силовики решили проверить территорию на наличие других взрывных устройств. Сообщается, что специалистам удалось обнаружить бомбу в чемодане, однако во время этого она взорвалась. В результате происшествия погибли два человека. 

 El Tiempo, пишет что министр обороны страны квалифицировал произошедшее как терроризм.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Таиланде произошла авиакатастрофа. В черте одного из городов рухнул вертолет с двумя членами экипажа на борту. Известно, что винтокрылая машина принадлежала военным, а происшествие случилось во время выполнения тренировочного полета. В результате авиакатастрофы никто не выжил. На данный момент устанавливаются причины аварии. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Бразилии свирепствует непогода. Улицы некоторых городов превратились в реки. Это произошло после мощных ливней, из-за которых образовались масштабные наводнения. Люди, проживающие в опасных районах были вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться. В настоящее время известно, о семи погибших из-за стихии. 


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Источник: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cucuta-explosion-en-el-aeropuerto-camilo-daza-638856
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