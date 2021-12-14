В Колумбии в аэропорту взорвались несколько бомб: есть погибшие

В Колумбии прогремело несколько взрывов в аэропорту. Об этом пишет издание El Tiempo.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в аэропорту колумбийского города Кукута. Сообщается, что около взлетно-посадочной полосой заметили неизвестного с бомбой.

Как пишет СМИ, мужчина пытался пересечь ограждение, ограничивающее территорию аэропорта, и во время этого устройство сдетонировало. Нарушитель погиб на месте.

После этого силовики решили проверить территорию на наличие других взрывных устройств. Сообщается, что специалистам удалось обнаружить бомбу в чемодане, однако во время этого она взорвалась. В результате происшествия погибли два человека.

El Tiempo, пишет что министр обороны страны квалифицировал произошедшее как терроризм.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Таиланде произошла авиакатастрофа. В черте одного из городов рухнул вертолет с двумя членами экипажа на борту. Известно, что винтокрылая машина принадлежала военным, а происшествие случилось во время выполнения тренировочного полета. В результате авиакатастрофы никто не выжил. На данный момент устанавливаются причины аварии.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Бразилии свирепствует непогода. Улицы некоторых городов превратились в реки. Это произошло после мощных ливней, из-за которых образовались масштабные наводнения. Люди, проживающие в опасных районах были вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться. В настоящее время известно, о семи погибших из-за стихии.

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