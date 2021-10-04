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В Индии авиалайнер застрял под пешеходным мостом (ВИДЕО)

Водитель не рассчитал габариты самолета

сегодня, 12:21
Автор:

Денис Подставной








В Индии самолет застрял под пешеходным мостом. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Индии авиалайнер застрял под пешеходным мостом (ВИДЕО)

Самолет застрял под мостом. Фото из открытых источников

Инцидент произошел неподалёку от аэропорта города Нью-Дели на автодороге Дели-Гуруграм. Как стало известно, списанный борт авиакомпании Air India был продан. Летательный аппарат перевозил водитель нового владельца.

Мужчине не удалось правильно рассчитать габариты самолета, в результате чего он застрял под конструкцией пешеходного моста. 

Подобный инцидент произошел в 2019 году. Тогда списанный самолет почты Индии застрял под мостом в городе Дургапур, что штате Западная Бенгалия.

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что на Канарских островах извержение вулкана стало сильнее. Северная сторона Кумбре-Вьеха обрушилась. Это привело к еще большему извержению. Раскалённая лава угрожает нескольким городам, что расположены неподалёку от вулкана.  На данный момент в результате извержения были уничтожены более девятисот зданий. Лава достигла океана. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в ДТП погиб художник, который рисовал скандальные карикатуры. художник находился в машине гражданской полиции. Она столкнулась с грузовым автомобилем. В аварии от несовместимых с жизнью травм погиб водитель и два пассажира, среди которых был 75-летний Ларс Вилкс. Водитель грузовика получил ранения и был госпитализирован медиками, которые прибыли на место событий. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4402914-v-yndyy-samolet-zastrial-pod-peshekhodnym-mostom
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