В Индии десятки людей погибли в результате схода оползня

В Индии погибли люди в результате схода оползня. Об этом пишет издание Times of India.

В Индии сошел оползень. Фото: Reuters

Как стало известно, в индийском штате Махараштра, что на западе страны из-за сильных дождей сошел оползень. В результате происшествия погибло по меньшей мере тридцать пять человек. Согласно заявлению правоохранителей, ситуация в этом районе остаётся сложной и не исключено, что количество погибших может вырасти.

По информации газеты "Хинду", около двадцати человек числятся пропавшими без вести. Более 30 домов оказались под завалами.

Кроме этого, из-за ливней оказались затопленными некоторые железнодорожные пути. Вследствие этого на перегонах встали поезда. До некоторых городов пассажиров развозят на автобусах.

Некоторые из железнодорожных путей оказались разбиты и на данный момент ведутся восстановительные работы.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Пакистан заливают проливные дожди. В результате несчастных случаев, которые связаны с непогодой погибли, как минимум пятнадцать человек, и еще несколько десятков получили травмы различной степени тяжести. Сообщается, что большинство несчастных случаев связаны с обвалом крыш домов из-за непогоды. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Турции произошло сильное наводнение. Во время этого город Архави и несколько деревень, которые находятся поблизости оказались затопленными. На данный момент в этот район можно добраться только на лодке. На данный момент проводится эвакуация. В Сети появились видео, на которых запечатлены последствия разбушевавшейся стихии.





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