logo
Русский Українська

BTC/USD

32441.65

ETH/USD

2064.99

LTC/USD

119.73

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия В Индии десятки людей погибли в результате схода оползня
commentss НОВОСТИ Все новости

В Индии десятки людей погибли в результате схода оползня

Около двадцати человек пропавшими без вести

сегодня, 16:41
Автор:

Денис Подставной

В Индии погибли люди в результате схода оползня. Об этом пишет издание Times of India. 

В Индии десятки людей погибли в результате схода оползня

В Индии сошел оползень. Фото: Reuters

Как стало известно, в индийском штате Махараштра, что на западе страны из-за сильных дождей сошел оползень. В результате происшествия погибло по меньшей мере тридцать пять человек. Согласно заявлению правоохранителей, ситуация в этом районе остаётся сложной и не исключено, что количество погибших может вырасти. 

По информации газеты "Хинду", около двадцати человек числятся пропавшими без вести. Более 30 домов оказались под завалами.

Кроме этого, из-за ливней оказались затопленными некоторые железнодорожные пути. Вследствие этого на перегонах встали поезда. До некоторых городов пассажиров развозят на автобусах. 

Некоторые из железнодорожных путей оказались разбиты и на данный момент ведутся восстановительные работы. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Пакистан заливают проливные дожди. В результате несчастных случаев, которые связаны с непогодой погибли, как минимум пятнадцать человек, и еще несколько десятков получили травмы различной степени тяжести. Сообщается, что большинство несчастных случаев связаны с обвалом крыш домов из-за непогоды. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Турции произошло сильное наводнение. Во время этого город Архави и несколько деревень, которые находятся поблизости оказались затопленными. На данный момент в этот район можно добраться только на лодке. На данный момент проводится эвакуация.  В Сети появились видео, на которых запечатлены последствия разбушевавшейся стихии. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4379865-v-yndyy-35-chelovek-pohybly-pry-skhode-opolznia
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ