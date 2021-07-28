В Индии грузовик протаранил пассажирский автобус: десятки жертв

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Денис Подставной
В индийском штате Уттар-Прадеш, что на севере страны произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает издание Hindu.
В Индии грузовик столкнулся с автобусом. Фото: thehindu.com
Как стало известно, инцидент произошел сегодня ночью, 28 июля, автобус остановился на обочине и часть пассажиров вышла с него и в этот момент в него врезался грузовик. В результате происшествия, как минимум 18 человек погибли и еще 25 получили ранения разной степени тяжести.
На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Потерпевшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Полицейские провели спасательную операцию на месте ДТП.
Для справки: в Индии из-за неаккуратного вождения и плохого состояния дорожного покрытия, по статистике, ежегодно погибают более ста тысяч человек.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на автомагистрали вблизи китайского города Шэняьн водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с пассажирским автобусом. На место происшествия поспешили медики и сотрудники полиции. Сообщается о пострадавших и погибших. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в округе Дера-Гази-Хан, что на северо-востоке Пакистана произошло серъезное ДТП. Водитель пассажирского автобуса столкнулся с трейлером. В результате инцидента погибло около трех десятков человек и еще столько же получили телесные повреждения. Все потерпевшие были доставлены медиками в ближайшие медицинские учреждения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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