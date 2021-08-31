В Индии грузовик врезался в микроавтобус: много погибших и раненых

В Индии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает издание ANI.

В Индии микроавтобус столкнулся с грузовиком. Фото: Getty Images.

Трагедия произошла в индийском штате Раджастан. На автодороге микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погибли 11 человек и еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

В ДТП погибли паломники из штата Мадхья-Прадеш. Они возвращались после посещения индуистских религиозных святынь. На место аварии прибыли медики и правоохранители. Потерпевшие были госпитализированы.

На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства инцидента. Премьер-министр Индии выразил соболезнования родственниками погибших в аварии.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на реке в Перу столкнулись два судна. Грузовая баржа, которая перевозила нефть, врезалась в лодку. От сильного удара второе судно разделилось на две части. В момент аварии на борту лодки находилось около 80 человек, 11 из них погибли. На место инцидента прибыли спасатели. Им удалось спасти как минимум 60 человек. Еще 14 человек числятся пропавшими без вести. Поисками занимается элитная группа военнослужащих Перу. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Грузии легковой автомобиль сорвался в овраг. В салоне автомобиля находились иностранцы с ребёнком. Во время падения автомобиль перевернулся несколько десятков раз. По информации СМИ, в результате происшествия погиб ребёнок. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент трагедии. На данный момент устанавливаются все обстоятельства события. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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