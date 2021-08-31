logo
Русский Українська

BTC/USD

47990.49

ETH/USD

3419.01

LTC/USD

174.52

USD/UAH

26.98

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия В Индии грузовик врезался в микроавтобус: много погибших и раненых
commentss НОВОСТИ Все новости

В Индии грузовик врезался в микроавтобус: много погибших и раненых

В ДТП погибли паломники из штата Мадхья-Прадеш

сегодня, 14:47
Автор:

Денис Подставной

В Индии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает издание ANI. 

В Индии грузовик врезался в микроавтобус: много погибших и раненых

В Индии микроавтобус столкнулся с грузовиком. Фото: Getty Images.

Трагедия произошла в индийском штате Раджастан. На автодороге микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погибли 11 человек и еще семеро получили травмы различной степени тяжести. 

В ДТП погибли паломники из штата Мадхья-Прадеш. Они возвращались после посещения индуистских религиозных святынь. На место аварии прибыли медики и правоохранители. Потерпевшие были госпитализированы. 

На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства инцидента. Премьер-министр Индии выразил соболезнования родственниками погибших в аварии.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на реке в Перу столкнулись два судна. Грузовая баржа, которая перевозила нефть, врезалась в лодку. От сильного удара второе судно разделилось на две части. В момент аварии на борту лодки находилось около 80 человек, 11 из них погибли. На место инцидента прибыли спасатели. Им удалось спасти как минимум 60 человек. Еще 14 человек числятся пропавшими без вести. Поисками занимается элитная группа военнослужащих Перу. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Грузии легковой автомобиль сорвался в овраг. В салоне автомобиля находились иностранцы с ребёнком. Во время падения автомобиль перевернулся несколько десятков раз. По информации СМИ, в результате происшествия погиб ребёнок. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент трагедии. На данный момент устанавливаются все обстоятельства события. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://aninews.in/news/national/general-news/11-dead-7-injured-in-road-mishap-in-rajasthans-nagaur20210831114204/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ