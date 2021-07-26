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Главная Новости Мир Азия В Индии молодая девушка убила себя во время селфи: что произошло
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В Индии молодая девушка убила себя во время селфи: что произошло

Она не подозревала, что пистолет был заряжен

сегодня, 15:19
Автор:

Денис Подставной

В Индии с местной жительницей произошел несчастный случай во время того, как она пыталась сделать эффектную фотографию. Об этом сообщает издание The Times of India.

В Индии молодая девушка убила себя во время селфи: что произошло

В Индии девушка выстрелила в себя во время селфи. Фото: altaynews.kz

Как стало известно, в индийском городе Хардой, что в штате Уттар-Прадеш, 26-летняя местная жительница взяла в руки оружие, чтобы попозировать с ним для селфи. Она не подозревала, что пистолет был заряжен. 

Во время того, как девушка позировала, ею был произведен случайный выстрел. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшую с тяжелым ранением. Однако спасти ее не удалось. Специалисты отметили, что на теле пострадавшей не было обнаружено следов насилия. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском городе Бетами, что в штате Оклахома, произошел несчастный случай с несовершеннолетним.

Сообщается, что подросток любил выполнять челленджи в популярном сервисе для просмотра и создания коротких видео TikTok. Мальчик принял участие в челлендже под названием Black Out, суть которого состояла в том, чтобы человек душил себя до тех пор, пока на несколько секунд не потеряет сознание.  В большинстве случаев участники этой "игры" используют для удушения ремень от брюк. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том,  что в Соединённых Штатах Америки на рэп-концерте произошла перестрелка. Сообщается, что, прибыв на место проишествия, правоохранители предотвратили попытку к бегству участников преступления. Они пытались скрыться на своем транспортном средстве. В машине были обнаружены четыре человека, трое из которых были ранены. Подробности — в нашей статье. 



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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/woman-clicking-selfie-while-holding-a-gun-shoots-herself/articleshow/84694182.cms?from=mdr
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