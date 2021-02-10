В США музыкант смастерил гитару из скелета своего умершего дяди и опубликовал ФОТО и ВИДЕО в Instagram

История, которая произошла в американском штате Флорида, кажется изначально невероятной, но она и вправду случилась. Музыкант превратил скелет своего покойного родственника, который был металлистом, в электрогитару. Вероятно, таким образом он почтил память покойного.

Музыкант сделал из костей родственника электрогитару - фото: huffpost

Музыкант из Тампы под псевдонимом Принц Миднайт сделал гитару, аналогов которой, явно, не сыскать во всем мире. Всё дело в том, что для создания музыкального инструмента он использовал останки своего покойного дяди Филипа. Фотографии своего творения он опубликовал в Instagram.





Как оказалось, мужчина погиб в автокатастрофе еще в 1996 году в Греции. После смерти его скелет должен был оказаться в местном медицинском колледже, так как Филип завещал его науке, но на тот момент в Греции уже запретили использование настоящих останков в образовательных учреждениях. Некоторое время тел находилось в склепе на местном кладбище. Однако аренда стоила очень дорого, и семья решила перевезти его останки в США.

Итак, с помощью местного похоронного бюро, Принц Миднайт отправил кости дяди Филипа из Греции. Когда же они были доставлены в Америку, племянник отказался купить дяде Филипа участок на кладбище. Вместо этого ему в голову пришла другая идея, увековечить покойного дядю, превратив его…в гитару.

Обо всех процессах создания инструмента Миднайт рассказывал на своей странице в Instagram, подкрепляя жуткие подробности не менее жуткими фотографиями. К слову, изначально мать Принца крайне негативно отреагировала на то, что с останками Филипа сотворил её сын. Сначала она сказала, что это кощунство и работа дьявола. Однако со временем сыну удалось убедить её, что покойный дядя не хотел бы быть зарытым в земле, а так он навсегда останется с музыкой, которую при жизни очень любил.





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