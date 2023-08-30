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В Индии объяснили, почему покупают российскую нефть

Индийский министр нефти рассказал, почему его страна и дальше будет покупать энергетические ресурсы у России.

сегодня, 11:44
Автор:
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Slava Kot
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Министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури заявил, что Индия будет покупать нефть из любых источников, если ее цена будет самой низкой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В Индии объяснили, почему покупают российскую нефть

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России в Украину, Запад начал вводить санкции на российский энергетический сектор. Впоследствии европейские страны, являвшиеся одними из крупнейших импортеров российской нефти, начали отказываться от российского ресурса. Таким образом, Кремль начал искать союзников в Азии и увеличил продажу нефти в Китай и Индию.


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Индию не раз критиковали за масштабное наращивание покупки российской нефти. Теперь индийский чиновник объяснил, почему его страна покупает и дальше будет продолжать покупать российский ресурс.

"Мы четко понимаем, что будем покупать нефть с любого места, где только сможем ее получить, если она будет доставлена ​​к нам по самой низкой цене", — сказал министр нефти Хардип Сингх Пури.

Напомним, что Индия является третьим импортером в мире и потребителем нефти. Азиатская страна получает около 80% нефти из-за рубежа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в министерстве иностранных дел Индии назвали причину, почему не пригласили Украину на саммит G20. Субраманьям Джайшанкар отметил, что площадка саммита Большой двадцатки существует не для военных диалогов, а для переговоров об экономическом развитии стран. Поэтому, по словам индийского министра, вопрос войны должен решаться на других площадках.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, поедет ли Путин на саммит G20 в Индию.



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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/india-will-buy-oil-all-sources-who-offer-lowest-possible-prices-oil-minister-2023-08-30/?taid=64eeea22bbf6de00013d9808&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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