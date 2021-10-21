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В Индии разбился самолет военных: есть пострадавшие

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет

сегодня, 11:18
Автор:

Денис Подставной

В Индии потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Индии разбился самолет военных: есть пострадавшие

Самолет ВВС Индии. Фото: Flickr/Stefan Gawlista

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 21 октября в индийском штате Мадхья-Прадеш, что в центре страны. Сообщается, что во время выполнения учебно-тренировочного полёта разбился летательный аппарат ВВС Индии. 

Согласно данным в СМИ, в результате происшествия пострадал пилот самолета. Мужчина получил ранения и был госпитализирован. На место инцидента прибыла специальная комиссия. Специалисты должны будут установить причину крушения. 

О других подробностях авиакатастрофы на данный момент не известно. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что неподалёку от турецкого города Аланья водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов. Супружеская пара возвращалась поздно вечером с супермаркета в отель и переходила дорогу по пешеходному переходу. Оба пешехода получили серьезные ранения. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его жена была госпитализирована пребывшими на место событий медиками. На данный момент женщина находится в реанимации. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на берегу одного из японских островов появились десятки "кораблей-призраков", что затонули во время боев Второй мировой войны. Данные судна были потоплены американскими военными. На днях обломки поднялись со дна из-за сейсмической активности. Она образовалась во время извержения вулкана. Как отмечают средства массовой информации, остатки 24 судов были использованы в качестве волнорезов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4408445-v-yndyy-razbylsia-voennyi-samolet
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