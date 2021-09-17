В Индии рухнула эстакада: много пострадавших (ФОТО)

В Индии обрушилась эстакада. Об этом сообщает издание Корреспондент.

В Мумбаи рухнула эстакада. Фото: flickr.com/rahuljyoung.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 17 сентября на юге Мумбаи. Сообщается, что 4:30 утра по местному времени произошло обрушение строящейся эстакады.

В результате происшествия пострадали 13 человек. Они были госпитализированы медиками, которые прибыли на место инцидента. Отмечается, что жизни людей ничего не угрожает.

Также на место происшествия прибыли правоохранители и сотрудники пожарной службы. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Фото: ANI.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во французском городе Лаваль в серьезное ДТП угодил школьный автобус. В салоне транспортного средства находилось более сорока человек. Автобус слетел с дороги. В результате происшествия пострадали несколько десятков детей и водитель. Они получили травмы различной степени тяжести. Несколько школьников находятся в тяжелом состоянии. Потерпевших доставили в медицинские учреждения. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в одной из индийских деревень мужчина отдыхал неподалёку от озера и пропал. Его искали на протяжении нескольких дней. Фермер, который проходил рядом с берегом увидел, что крокодил ест человеческие останки. О случившемся он рассказал правоохранителям. На место инцидента прибыли полицейские и специалисты по охране лесного хозяйства. Предполагается, что мужчина был убит хищником, однако не исключено, что его сбросили в воду уже мёртвым. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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