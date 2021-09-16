Во Франции школьный автобус попал в серьезное ДТП: десятки детей пострадали (ВИДЕО)

Во Франции произошла серьезная авария. Об этом сообщает издание France Bleu.

ДТП во Франции. Фото: francebleu.fr.

ДТП с участием школьного автобуса произошло во французском городе Лаваль. Сообщается, что на момент аварии в транспортном средстве находилось 48 человек (47 учеников и один водитель).

После ДТП автобус слетел с проезжей части. В результате происшествия пострадали водитель и 27 детей. Они получили ранения различной степени тяжести. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На место инцидента поспешили медики. Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства события.

В Сети появилось видео с места событий. На кадрах видно, как школьный автобус слетел с дороги.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Польше микроавтобус совершил столкновение с грузовиком . В салоне первого транспортного средства находились несколько граждан Украины. В результате инцидента на месте погибли трое мужчин (один из них украинец). Еще один скончался спустя несколько часов. Сообщается, что все погибшие работали в одной из строительных фирм. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Индонезии потерпел крушение легкомоторный грузовой самолет. На его борту находилось три члена экипажа. Согласно информации Министерства транспорта Индонезии борт перестал выходить на связь спустя почти час после взлёта. Обломки самолета были обнаружены на горе Вербу, что в провинции Папуа.

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