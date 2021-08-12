У берегов Греции затонуло судно с туристами

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Денис Подставной
В Эгейском море затонуло судно с пассажирами на борту. Об этом сообщает издание GreekReporter.
В Эгейском море затонуло судно. Фото: ekathimerini.com
Как стало известно, неподалёку от греческого острова Милос затонуло судно с туристами на борту. Сообщается, что на его борту находилось 18 человек. По информации издания, сейчас люди находятся в воде.
Им на помощь спешат катера береговой охраны, рыбацкие суда и военные вертолеты. На данный момент тип затонувшего судна не известен. Отмечается, что в районе, где затонуло судно преобладают ветры силой от 4 до 5 баллов по шкале Бофорта.
Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Камчатке в озеро рухнул вертолет с туристами на борту. Сообщается, что причиной катастрофы могла стать ошибка пилотирования. Предварительно, летательный аппарат сбился с курса из-за густого тумана и сел на воду вместо посадочной площадки. После падения он погрузился на большую глубину. На борту вертолета находился ребёнок. Нескольким людям удалось выбраться с поврежденной машины. В Сети появилось видео с места инцидента. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Индии во время выполнения планового полёта потерпел крушение военный вертолет. Инцидент произошел, когда летательный аппарат пролетал над дамбой в штате Пунджаб. Вертолет рухнул в воду. Сообщается, что на его борту находилось два члена экипажа. На место событий поспешили сотрудники спасательной службы, медики и правоохранители. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подробно об этом читайте в нашей статье.
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