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Светлана Шкурупий
На северо-востоке Индии в регионе Аруначал-Прадеш произошел инцидент, который позволил нескольким преступникам вырваться на свободу из тюрьмы.
В Индии заключенные совершили побег с помощью специй (фото из открытых источников)
Издание Hindustan Times сообщает, что заключенных вывели из тюремных камер на ужин, а те начали бросать в лица охранников специи, в частности соль, перец и чили, которые были у них на столе.
Во время "заворушки" семи преступникам удалось сбежать из исправительного учреждения. Сотрудники полиции их до сих пор ищут. Все районы округа Восточный Сианг, где произошел инцидент, окружены.
В сообщении говорится, что пострадало пятеро надзирателей, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице, потому что во время нападения его ударили замком тюремной решетки по голове.
Напомним, что в апреле 2021 года 1800 заключенных бежали из тюрьмы, расположенной в городе Оверри на юго-западе Нигерии. Инцидент произошел после того, как исправительное учреждение было взято штурмом и подожжено вооруженными боевиками.
Как сообщают очевидцы, атака велась с нескольких направлений и была хорошо скоординирована. Власти Нигерии возлагают ответственность за захват тюрьмы на сепаратистскую группировку "Коренное население Биафры".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Ливане ведутся масштабные поиски, поскольку 69 заключенным удалось сбежать из тюрьмы. Некоторые из беглецов уже схвачены или сдались, а пятеро погибли, разбив угнанный автомобиль о дерево.
По данным службы безопасности, заключенные сумели самостоятельно взломать замки в своих тюремных камерах и выбраться на свободу.
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