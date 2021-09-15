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Главная Новости Мир Азия В Индонезии разбился самолет: что известно
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В Индонезии разбился самолет: что известно

Самолет перестал выходить на связь спустя 50 минут полёта

сегодня, 15:42
Автор:

Денис Подставной

В Индонезии потерпел крушение грузовой самолет. Об этом сообщает издание CNA.

В Индонезии разбился самолет: что известно

Фото: Rimbun Air/rimbunair.com

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 15 сентября в провинции Папуа, что на востоке страны. Согласно предварительным данным, на борту небольшого грузового самолета находилось три человека. 

В Министерстве транспорта Индонезии рассказали, что борт перестал выходить на связь спустя 50 минут после взлёта. Обломки летательного аппарата были обнаружены на горе Вербу в одном из районов провинции. 

На место происшествия поспешили сотрудники спасательной службы. На данный момент причины падения самолета устанавливаются. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Бразилии пассажирский автобус попал в массовое ДТП. На трассе между двумя городами столкнулись шесть транспортных средств. По информации СМИ, водитель автобуса не снизил скорость и прижал легковушку  к кузову грузового автомобиля, в этот момент в автобус сзади врезался еще один автомобиль. Сразу после столкновения автомобили загорелись. В результате происшествия погибли шесть человек и еще многие получили ранения. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в бразильском штате Сан-Паулу произошла авиакатастрофа. Легкомоторный самолет с девятью людьми на борту упал в парке университета. Отмечается, что летательный аппарат начал терять высоту вскоре после взлёта. После падения самолет загорелся. В результате инцидента погибли все, кто был на борту. На место крушения поспешили спасатели, Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.cna.com.tw/news/aopl/202109150124.aspx
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